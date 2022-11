Mooncascade vereint das Wissen der FinTech – Größen beim MOONFIN Event in Berlin

Gestern, gegen 22 Uhr, endete das allererste Event von Mooncascade in Berlin erfolgreich. Mooncascade wurde 2009 gegründet und hat sich als Unternehmen für Beratung, Design und Softwareentwicklung etabliert. Sie haben bereits gemeinsame Wege mit bekannten Unicorns wie Wise (ehemals TransferWise), Bolt, Veriff und Glia und vielen mehr beschritten.

Heute blicken wir auf eine erfolgreiche und produktive Veranstaltung zurück, bei der alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit hatten, von Branchenexperten zu lernen und Fragen direkt an das globale FinTech-Start-up Monese, Europas größte eingebettete Finanzplattform Solaris, die Profis der geschäftlichen Finanzwelt Friday Finance (ehemals Airbank) und die erfahrenen FinTech-Softwareentwickler*innen von Mooncascade zu stellen. Zusätzlich hatten Besucher*innen die Möglichkeit bei einem von Mooncascade geplanten Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem die Teilnehmer*innen ein kostenloses Cloud Audit, Tech Audit oder Design Audit vom Mooncascade-Team gewinnen konnten.

Die Veranstaltung, die von der offiziellen Community der Berlin Finance Initiative und Berlin Partner unterstützt wurde, startete gegen 18:00 Uhr mit einem spannenden Vortrag des VP of Growth bei Friday Finance (ehemals Airbank), Alex Müller. Dieser erläuterte den Teilnehmer*innen seine Gedanken darüber, was ein produktorientiertes, wachstumsorientiertes Fintech-Unternehmen auszeichnet und wie ihre Betriebsmodelle in den Bereichen Technik, Produkt und Vertrieb aussehen.

Anschließend sprach Indrek Ulst, Mitbegründer von Mooncascade über die wichtigsten Lektionen, die er in seinen mehr als 10 Jahren im Softwareentwicklungsgeschäft gelernt hat und verriet, was man nicht tun sollte, wenn man versucht, ein skalierbares MVP zu entwickeln. CTO von Monese, Jonas Kiiver, der die Lektionen teilte, die Monese bei der Skalierung eines globalen FinTech-Produkts zu einem Multi-Millionen-Dollar-Unternehmen gelernt hat. Dieser Vortrag wurde vom CTO von Solaris, Dennis Winter, fortgesetzt.

Dieser brachte wertvolle Erkenntnisse zur Skalierung einer Produktplattform. Außerdem ging um die Best Practices von Solaris und die Erfahrungen, die das Unternehmen auf seiner Reise gemacht hat. Doch damit nicht genug: Harles Paesüld, als Head of Cloud Service, gestaltet er komplexe Cloudsysteme und baut damit das Rückgrat erfolgreicher App- und Softwareentwicklungsprojekte auf. Er erzählte den Teilnehmer*innen über seine Erfahrungen, warum es wichtig ist, das Cloud-Setup bereits zu Beginn des Entwicklungsprozesses zu berücksichtigen. Zwischen den Präsentationen der Redner gab es Raum für Fragen und anschließend gab es zwei Stunden lang die Gelegenheit zum Networking unter den Anwesenden.

Indrek Ulst, Mitbegründer von Mooncascade sagt „Ich bin dankbar, dass es die Möglichkeit gab, sich über die Erfahrungen, Ideen und Best Practices mit den besten Experten der Branche auszutauschen. Meiner Erfahrung nach sind die technischen Aspekte unserer Dienstleistungen immer schwer zu verstehen und zu erfassen, weshalb ich mich umso mehr freue, dass wir mit dieser Veranstaltung die Möglichkeit hatten, den Besuchern diese Themen näherzubringen und offene Fragen zu klären.“

Jonas Kiiver, CTO von Monese fügt hinzu „Mooncascade ist der perfekte Partner für uns, weil sie uns sehr schnell zur Marktreife verholfen haben. Ohne sie wären wir heute nicht hier, und seit dem Start unser gemeinsamen Reise, haben wir einen langen Weg zurückgelegt. Sie haben uns seit Beginn ein wirklich gutes Fundament für die Zusammenarbeit mit Partnern gelegt, sodass sie die Messlatte bis heute sehr hoch gelegt haben.

Wir vergleichen Mooncascade mit jedem neuen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, und wenden dieselben Methoden an, die wir bereits bei und mit Mooncascade angewendet haben. Ich freue mich sehr über dieses Event, denn es ist immer schön zu sehen, dass solche neuen Veranstaltungen aus dem FinTech Bereich einen Platz finde, denn dieser Bereich wird häufig außen vor gelassen. Es gibt viele verschiedene Finanz-Treffen und große Konferenzen, aber es nur selten solch ein Event wie dieses von Mooncascade, das erklärt, wie man eben diese Dinge angeht.“

Da die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Mooncascade weiter wächst, ist das Unternehmen in der Lage, Unternehmen mit fachkundigem UX/UI-Design, der Entwicklung mobiler Anwendungen und der Modernisierung von Clouds zu unterstützen. Vom ersten Tag an lag der Fokus von Mooncascade darauf, kleine Unternehmen beim Wachstum und etablierte Unternehmen bei der schnellen Skalierung zu unterstützen. Um dies zu erreichen, haben mehr als 70+ interne Entwicklungsexpert*innen ihr Wissen und ihre Arbeit geteilt, wobei der Verwirklichung großartiger Ideen nichts im Wege stand.

Quelle Laika Communications GmbH