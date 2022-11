Diese Weihnachten ist Unboxing einfach yummy.

Die gesunden, rein pflanzlichen Ramen von yummy sind unser absoluter Favorit für die Weihnachtszeit. Ob als lecker-herzhaftes Geschenk für Freunde, gesundes Essen für die Weihnachtsfeier oder die schnelle, vollwertige Küche für zu Hause und unterwegs – mit yummy schmeckt die Weihnachtszeit einfach besser. Die yummy Boxen gibt es in den drei Sorten UnBeefed, Chickless und NoPork – da ist für jeden der passende Geschmack dabei.

Santa, yummy is my only wish this year.

Darf´s ein bisschen Spicy sein?

Dann sind die Unbeefed Ramen von yummy genau das Richtige. Gesunde Zutaten wie Vollkornreisnudeln, Kimchi und Shiitake Pilze werden mit einer Prise Zimt verfeinert und verleihen der Unbeefed Box die extra spicy-herzhafte Note.

Einfach mit heißem Wasser aufgießen und in 5 Minuten genießen.

Spice up your yummy life.

Die yummy Produkte sind alle Online unter yummyeats.co erhältlich.

Sie kosten ab 29,90 € (6er Mix).

Merry Yummy Christmas! Die Plantbased Ramen von yummy

Quelle Sonja Berger – Public Relations