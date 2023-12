Motovolt und Swobbee verkünden strategische Partnerschaft, um in den nächsten 24 Monaten 200 Batteriewechselstationen in Indien aufzustellen

Mit dieser Partnerschaft bietet Motovolt seinen Kunden in ganz Indien den einzigartigen Batteriewechsel-Service von Swobbee an

Um den Zugang zu elektrischen Zweirädern in Indien zu verbessern, hat sich Motovolt Mobility Pvt. Ltd, eine führende indische Elektromobilitäts-Marke, mit dem deutschen GreenTech-Unternehmen Swobbee zusammengeschlossen. Gemeinsames Ziel ist es, Lösungen für die bestehenden Herausforderungen von Elektrofahrzeugen hinsichtlich Ladezeit, Kosten und Batterielebensdauer anzubieten, um das Nutzungserlebnis der Anwender in Indien zu verbessern.

Motovolt und Swobbee treten an, den Sektor zu revolutionieren, indem innerhalb der nächsten 24 Monate 200 Batteriewechselstationen in ganz Indien installiert werden sollen. Diese ehrgeizige Initiative wird durch eine beträchtliche technische und finanzielle Investition in 7-stelliger Höhe (USD) unterstützt. Die erste Phase hat mit der Inbetriebnahme der ersten beiden Swobbee-Batterietausch- und Ladestationen in Delhi und Kolkata begonnen. Die langfristige Vision sieht vor, innerhalb von fünf Jahren einen Umsatz von über 10 Millionen USD zu erzielen und die Rentabilität zu erreichen.

Indien hat einen deutlichen Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen erlebt, vor allem im Segment der Zweiräder.

Mit rund 15,6 Millionen verkauften Einheiten im vergangenen Jahr ist Indien der zweitgrößte Markt für motorisierte Zweiräder weltweit. Allerdings sehen sich die indischen LEV-Nutzer weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. den hohen Anschaffungskosten für Batterien, der begrenzten Reichweite, die häufiges Aufladen erfordert, Problemen mit der Batterieleistung, der Batterielebensdauer und der Verwendung der Batterien am Ende ihrer Lebensdauer sowie Sicherheitsbedenken.

Motovolt, ein Schlüsselakteur in der E-Bike-Industrie, setzt sich an vorderster Front mit diesen Herausforderungen auseinander. Das Unternehmen widmet sich der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung sowie der Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Branche, um das LEV-Ökosystem zu verbessern. Swobbee passt mit seinem Fachwissen im Bereich der LEV-Energiedienstleistungen perfekt zur Mission von Motovolt.

Herr Tushar Choudhary, Gründer und CEO von Motovolt, erklärte:

„Motovolt ist bestrebt, die Probleme seiner Kunden zu verstehen und ihnen durch einzigartige Dienstleistungen, Produktinnovationen und Industriekooperationen zu helfen, diese zu überwinden. Die Akkuwechsel-Services von Swobbee bieten ein einzigartiges Angebot, indem sich unsere Kunden nun bei einem Anbieter von Wechsel-Lösungen anmelden können. Dies befreit sie von der Notwendigkeit, Batterien im Voraus mit dem Fahrzeug zu kaufen und gewährleistet eine optimale Batterieleistung, sicheres und effizientes Aufladen sowie die ordnungsgemäße Entsorgung von Altbatterien. Swobbee wird außerdem Zugang zu unserem Produktportfolio und unserem Kundenstamm haben, der es ihnen ermöglicht, ein landesweites intelligentes und herstellerübergreifendes Batterietauschnetz aufzubauen.“

Die Swobbee-Stationen richten sich zunächst an Geschäftskunden, einschließlich Liefer- und Transportdienste, und werden nach und nach auch Privatkunden zur Verfügung stehen. Diese Stationen sind als universelle Infrastrukturlösung konzipiert, die verschiedene LEV-Batterietypen von unterschiedlichen Herstellern integrieren kann und verschiedene Technologien und Zellchemien unterstützt.

„Die Beseitigung von Zugangshindernissen zu sauberen Mobilitätslösungen ist nicht nur unerlässlich, um die Auswirkungen des Klimawandels abzufedern, sondern auch, um soziale Gerechtigkeit in der laufenden Mobilitätswende zu gewährleisten. Nirgendwo ist dies wichtiger als im bevölkerungsreichsten Land und der fünftgrößten Volkswirtschaft der Erde. Kleine Unternehmen, Lieferdienste, Taxis – sie alle sind auf zwei- und dreirädrige Fahrzeuge angewiesen, die zu Millionen auf den Straßen unterwegs sind. Deshalb freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Motovolt, um eine Infrastrukturlösung einzuführen, die den Zugang zu emissionsfreien LEVs für Unternehmen und private Verbraucher demokratisiert“, so Thomas Duscha, CEO und Mitgründer von Swobbee.

Die Swobbee-Stationen sind derzeit für die gewerblichen Kunden von Motovolt in Delhi und Kolkata zugänglich.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, weitere LEV-OEMs einzubinden und ein umfassendes Batteriewechsel-Netzwerk für verschiedene Fahrzeugmarken und -typen in ganz Indien aufzubauen. Die Partnerschaft zwischen Motovolt und Swobbee wird ein bedeutender Meilenstein im indischen LEV-Ökosystem werden, wobei die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit für alle im Vordergrund stehen.

Die bisherigen Initiativen von Swobbee unterstreichen die bemerkenswerte Entwicklung des Unternehmens, das von Berlin aus in mehrere deutsche Städte und darüber hinaus in 10 europäische Länder expandierte. Das Unternehmen hat mit Branchenriesen wie Volkswagen, Total Energies, Galp, BP und NIU 2 Wheelers zusammengearbeitet. Swobbees globaler Einfluss wird durch sein Pilotprojekt in Indonesien und seine zentrale Rolle innerhalb des SBMC (Swappable Batteries Motorcycle Consortium) an der Seite von Hauptakteuren wie Honda, Piaggio und Yamaha sowie der LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association – EU) mit bekannten Unternehmen wie Mahle, Dott, Van Moof und Segway 9 Bot deutlich.

Bildquelle Motovolt Mobility Pvt. Ltd.

Quelle M3E GmbH