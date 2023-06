Musiker Sido und CNBS® gründen Cannabis-Unternehmen KEjF. und starten deutschlandweite Aufklärungsarbeit rund um Cannabis als Medizin

Der Musiker Sido hat in Kooperation mit der CNBS® ein Unternehmen für Medizinal-Cannabis gegründet. Um dem Informationsdefizit in Deutschland proaktiv entgegenzuwirken, möchte die neue Brand KEjF. über die vielen Facetten rund um das Thema Cannabis in der Medizin aufklären.

Der Musiker Sido hat gemeinsam mit der Medical CNBS® Pharma GmbH die KEjF. GmbH ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit CNBS® wird KEjF. Medizinal-Cannabis pharmazeutischer Qualität für therapeutische Zwecke anbieten. Ab August werden die ersten Cannabisblüten-Varietäten in Deutschland verfügbar sein. Neben den Blüten folgen unterschiedliche Vollspektrum-Extrakte auf Cannabinoid-Basis. Den Launch der neuen Marke möchte KEjF. (ausgesprochen kiːf) nutzen, um den Diskurs rund um das Thema Cannabis aufzugreifen und dem hohen Bedarf an Aufklärungsarbeit nachzukommen.

Umfassender Dialog über Medizinal-Cannabis: Deutschlandweite Aufklärungskampagne

Paul Würdig, alias Sido, will Deutschland fragen „Wie denkst du über Cannabis?“. Patienten, Nutzer, Fachärzte, Psychologen, Apotheker, Suchtberater und Erzieher sind nur einige der Menschen, denen Sido Gehör verschaffen möchte. Im intensiven Austausch mit interdisziplinären Experten soll auch der Suchtprävention und vor allem einem aktiven Jugendschutz eine besondere Bedeutung zukommen.

KEjF. ist es ein großes Anliegen, auch über Stigmata zu sprechen, um Vorurteile gegenüber medizinischem Cannabis abzubauen. Dabei werden aber auch mögliche Gefahren und Risiken rund um das Thema Cannabis ausführlich beleuchtet. „Wir wollen mit KEjF. etwas bewegen. Wir wollen aufklären. Und das geht am besten, wenn wir die Menschen dort abholen, wo sie stehen – mit ihren Erfahrungen, Ängsten, aber auch Vorurteilen“, erklärt Sido.

Höchste Qualitätssicherung für medizinische Cannabisprodukte

Treibende Kraft von KEjF. ist das klare Motto „Qualität vor Masse“. Die erlesenen Craft-Cannabis Blüten werden per Hand getrocknet und getrimmt. Die pharmazeutische Weiterverarbeitung erfolgt unter strengsten GMP- und GDP Bedingungen.

„Wir legen hohen Wert darauf, unseren Patientinnen und Patienten besonders hochwertige Cannabis-Produkte anzubieten bei denen Ursprung, Weiterverarbeitung, aber auch das individuelle Wirkstoffprofil vollkommen nachvollziehbar sind. Unsere Cannabis-Varietäten sind reich an Terpenen, die hohen Einfluss auf das therapeutische Potential haben können. Einen besonderen Fokus legen wir auf die kontinuierliche Weiterbildung von Fachärzten für eine individuelle und evidenzbasierte Therapie mit Cannabinoiden. Wir sehen Wohlbefinden nicht rein pathogen, sondern als vielfältiges Konstrukt bio-psycho-sozialer Facetten“, sagt Sebastian Fröhlingsdorf, CEO und Mitgründer der Medical CNBS® Pharma GmbH. Als pharmazeutischer Importeur, Hersteller und Großhändler verfügt die CNBS® über alle nötigen Lizenzen entlang der Wertschöpfungskette.

Bild:Sido gründet eigenes Unternehmen für Medizinal-Cannabis. © Robbie Campbell

Quelle:Kruger Media