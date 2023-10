My Mayr Med: Heilfasten beugt „Schnupfennasen“ vor

Influenza, Corona und andere Viren machen uns in der kalten Jahreszeit zu schaffen. Da ist guter Rat gefragt. Im MY MAYR MED Resort in Bad Birnbach packt ein Expertenteam das Übel an der Wurzel und widmet sich intensiv der Stärkung der Immunabwehr. „Heilfasten nach F. X. Mayr ist ein Schlüssel zur Gesundheit“, so sagen die Ärzte des neuen Gesundheits- und Wellnessresorts.

Was haben der Darm, Heilfasten, Husten und Erkältungen miteinander zu tun? Der Darm ist dicht besiedelt von sogenannten mobilen Immunzellen. Im Falle einer Erkrankung der Atemwege machen sich diese vom Darm über die Blutbahn auf den Weg, um am „Ort des Geschehens“ – in Nase, Hals und Rachen – die dort stationierten Immunzellen zu unterstützen. Befinden sich die Darmwände jedoch in einem latenten Entzündungszustand, sind die „Kampftruppen“ aus dem Darm nicht abkömmlich. Eine Abwehrschwäche im Nasen-Rachen-Raum ist die Folge. Und genau hier kommt das gesunde Heilfasten ins Spiel. Wer richtig fastet, trägt maßgeblich zur Abheilung entzündeter Darmwandzellen bei, stärkt sein Immunsystem und kann typische „Herbst- und Winterinfektionen“ gut abwehren.

Wer fasten möchte, ist im MY MAYR MED Resort in guten Händen. Das Ärzte- und Therapeutenteam setzt auf eine einzigartige Kombination traditioneller F.X. Mayr-Kuren mit orthopädischer Behandlung und modernsten Techniken, die so in Deutschland kaum zu finden sind. Vier Kurstufen werden dabei durchlaufen, die den Darm reinigen, die Verdauung verbessern und den Körper entschlacken. Die individuellen Ernährungspläne sind darauf ausgelegt, nebst der Stärkung des Immunsystems auch Burnout, Gewichtsproblemen, Abgeschlagenheit, Diabetes, Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Kopfschmerzen und Schmerzen des Bewegungsapparates entgegenzuwirken.

Das MY MAYR MED Resort wurde im Frühling 2023 eröffnet und bietet hochwertige Programme, um sich auf sich selbst, auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden zu konzentrieren. Ein ärztliches Gesundheitszentrum geht Hand in Hand mit einer Wellnessoase, mit Physiotherapie, Kosmetik, Spa und Fitness sowie einem schönen Hotel. Ein Resort, das starke Impulse für Gesundheit und Lebenskraft setzt.

Bild Fotograf Mood Photography- MY MAYR MED Resort

Quelle © mk Salzburg