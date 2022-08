Myx+Match: Mynt digitalisiert den Farbmarkt

Das Mainzer Startup Mynt (https://mynthome.de) präsentiert mit „Myx+Match“ (https://mynthome.de/myx-match-farbmischservice) eine Tech-Innovation für Wandfarben und Lacke: Der erste vollständig digitale Farbmischservice in Europa ermöglicht es Kund*innen, über 100.000 Farbtöne individuell und online per Smartphone, Tablet oder PC mischen zu lassen. Neben einer Suche nach Farbnamen und -codes können auch Fotos als Farbreferenz genutzt werden.

„Mit Myx+Match können sich alle Menschen ihr trautes Heim genauso streichen, wie sie es möchten – und das mit Farben aus natürlichen Inhaltsstoffen, die ein Leben lang halten“, sagt Mynt-Mitgründer Felix Dannich.

Nachhaltig, hochwertig und smart

Mynt verwendet in seiner innovativen Farbrezeptur natürliche, vegane und vollständig biologisch abbaubare Inhaltsstoffe, während rund 95 Prozent der in Deutschland verkauften Wandfarben Bindemittel, Füllstoffe und Farbpigmente auf Erdölbasis enthalten. „Nahezu jede im Baumarkt verkaufte Farbe hinterlässt einen deutlich zu großen CO2-Fußbadruck, sorgt für erhebliche Umweltbelastungen und ist nicht mehr rückführbar in den biologischen Kreislauf“, so Mynt-Mitgründer Mark Shif. „Dispersionsfarben aus biologischen Inhaltsstoffen helfen der Umwelt – zudem sorgen sie für eine bessere Wohnraumgesundheit und hinterlassen nach dem Anstrich keinen unangenehmen Geruch. Es ist unser Ziel, echte Nachhaltigkeit zum neuen Interior-Standard in Europa zu machen.“

Als eine der ersten Direct-To-Consumer-Marken verzichtet Mynt auf den stationären Verkauf und setzt auf einen eigenen Onlineshop. Der D2C-Ansatz spart einerseits Händlermargen und ermöglicht vergleichsweise niedrige Preise für eine sehr hohe Produktqualität. Andererseits bietet die Verbindung der Online- und Offline-Welt viele Möglichkeiten, um die Auswahl und den Kauf von Wandfarben zu vereinfachen.

Mynt verschickt auf Wunsch beispielsweise große, selbstklebende Farbmuster, die mit echter Farbe bestrichen sind und einen wirklichen Eindruck vermitteln, wie die Farbe aussieht und in der Umgebung wirkt. „Im Onlineshop können aktuell 50 Trendfarben bestellt werden – und wem das nicht reicht, kann sich ab sofort seine Wunschfarbe mit Myx+Match einfach und bequem von der Couch mischen lassen, ohne in den Baumarkt oder zum Fachhandel fahren zu müssen“, so Mark.

Farbe bekennen – auch per Foto

Grundlage der smarten „Myx+Match“-Technologie ist ein von Mynt selbstentwickelter Algorithmus. Dieser ermöglicht den Nutzer*innen, die gewünschte Farbe auf drei Wegen zu finden: Erstens können Namen von Farben und Farbtönen gesucht werden – auch die anderer Marken und Hersteller, um sie mit natürlichen Inhaltsstoffen originalgetreu nachzumischen. Zweitens können Farbcodes nach RAL, RGB oder HEX numerisch eingegeben oder wie bei klassischer Grafiksoftware visuell ermittelt werden. Drittens können Fotos hochgeladen werden, aus denen ein Farbton entnommen wird.

Sollte es aus technischen Gründen nicht möglich sein, einzelne Farbtöne zu mischen, schlägt Myx+Match die farblich naheliegendste Alternative vor. Alle Farben werden innerhalb von ein bis zwei Werktagen kostenfrei in Deutschland geliefert. „Mit diesem neuen Feature erweitern wir noch einmal deutlich unser Farbspektrum und schaffen den bisher bequemsten Weg der Farbauswahl“, sagt Felix. Dabei sei Myx+Match nicht nur für Privatkund*innen gedacht – auch Maler*innen, Architekt*innen und Interior Designer*innen können von dem Tool profitieren. „Es wird Zeit, dass der Markt für Farben ein bisschen aufgemischt wird“, ergänzt Mark, „denn noch wird hier größtenteils weder nachhaltig noch digital gearbeitet – bis jetzt.“

