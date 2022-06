NATURAL by andmetics: 99% NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE

OBERÖSTERREICHISCHES START UP STELLT SEIN NEUES SORTIMENT VOR!

Das erfolgreiche österreichische start up Unternehmen andmetics, welches sich mit über 40 Millionen verkauften vorgeformten Kaltwachs Strips schon weltweit in zahlreiche Herzen gewaxt hat, zieht das nächste Ass aus dem Ärmel. Das andmetics Team reagierte auf die steigende Nachfrage nach natürlichen und veganen Haarentfernungs- Produkten und entwarf ein innovatives Enthaarungs Sortiment unter der Marke “NATURAL by andmetics” für seine Kunden in Europa, den USA und Asien.

Die patentierten andmetics BROW wax strips und auch die Gesichtsenthaarungsstreifen FACE, LIP & EAR wax strips sind schon seit längerem aus Drogeriemärkten bekannt. Ebenso konnte andmetics in den vergangenen Jahren mit seinen BODY, INTIMATE und BIKINI Wachsstreifen-Innoationen zahlreiche Kunden begeistern. Nun bringt das Jungunternehmen unter der Marke „NATURAL by andmetics“ gleich 3 Newcomer auf den Enthaarungsmarkt: FACE, BIKINI und BODY Kaltwachsstreifen. Die neuen „NATURAL by andmetics“ Produkte sind zu 99% aus natürlichen Inhaltsstoffen und speziell für sensible Haut geeignet. Das gesamte Sortiment ist frei von Polyethylen und Paraffinen. Alle Kalt- wachs-Enthaarung-Anwendungen können weiterhin von Zuhause aus erfolgen und sind einfach & sicher in der Handhabung.

„NATURAL by andmetics“ FACE wax strips sind genau das Richtige für alle, die auf der Suche nach einer sauberen, unkomplizierten & schnellen Gesichtsenthaarung sind. Die Ergebnisse sind erstaunlich: bis zu 4Wochen glatte & seidige Haut. Die Strips werden „ready to use“ geliefert – ein Aufwärmen der Strips ist nicht nötig & sie sind sofort einsatzbereit.

Mit den „NATURAL by andmetics“ BODY wax strips entfernt man am gesamten Körper in wenigen Minuten alle lästigen Härchen. Die Strips werden „ready to use“ geliefert – ein Aufwärmen der Strips ist nicht nötig & sie sind sofort einsatzbereit!

Die „NATURAL by andmetics“ BIKINI wax strips für die empfindliche Bikini Zone ent- fernen in wenigen Minuten alle lästigen Härchen. Die Strips sind kleiner als herkömmliche Körper Enthaarungsstreifen & eignen sich somit perfekt für die Bikini Zone. Sie ermöglichen so eine punktgenaue Enthaarung – ohne unnötige Stellen zu reizen. Die Strips werden „ready to use“ geliefert – ein Aufwärmen der Strips ist nicht nötig & sie sind sofort einsatzbereit!

NATURAL by andmetics: 99% NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE

Quelle andmetics GmbH