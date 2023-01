Die neosfer GmbH – Tochtergesellschaft der Commerzbank – ebnet Unternehmen den Weg ins Metaverse

Frühphaseninvestor und Innovationshub neosfer ist ab sofort mit einer selbst entwickelten Lounge im Decentraland vertreten und eröffnet Unternehmen damit den unkomplizierten und kostengünstigen Zugang zum Metaverse. Betriebe können über eine Partnerschaft mit neosfer dessen Grundstücke, Know-how sowie Unterstützung in Anspruch nehmen. neosfers Vision: Über zielgerichtete Partnerschaften erhalten Unternehmen die Möglichkeit, sich für einen begrenzten Zeitraum auf dem digitalen Grundstück der Innovationseinheit einzumieten und eigene Ideen und Ansätze zu testen. Der langwierige Prozess sowie der kostenintensive Zugang zum eigenen Metaverse-Grundstück inklusive eigener Wallet – eine große Hürde für Viele – entfällt.

Wissensaustausch im Metaverse: neosfer unterstützt mit Expertise und Best Practices

Neosfer unterstützt Unternehmen bei ihren ersten Schritten im Metaverse, teilt Know-how sowie Best Practices. Zentrales Element der Partnerschaft ist die Entwicklung von Use Cases, die neosfer mit den Partnern aufbaut und optimiert. Interessierte Unternehmen können sich zudem ohne Anmietung am Wissensaustausch beteiligen.

Kai Werner, gemeinsam mit Matthias Lais, Geschäftsführer von neosfer, sagt: „Wir haben uns im letzten Jahr intensiv mit dem Thema Metaverse beschäftigt. Unsere Einschätzung: Obwohl Oberflächen wie Decentraland großes Potential haben, scheitern Unternehmen oft an den Einstiegshürden, die hinter dem Erwerb eines eigenen Grundstücks im Metaverse stehen. Genau das wollen wir ändern und Betriebe über einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zum Decentraland dazu ermutigen, Technologien von morgen zu testen.“

neosfer-Lounge bildet Mittelpunkt gemeinsamer Zusammenarbeit

Zentraler Dreh- und Angelpunkt des Grundstücks ist die neosfer-Lounge – ein interaktiv gestaltetes 3D-Abbild der neosfer-Teams aus den Bereichen Invest, Build und Connect. Sie befindet sich auf der Koordinate -122, 27. Besucher:innen können innerhalb der Lounge mit Avataren interagieren, das Unternehmen über Interaktionselemente wie Podcasts, Videos oder Blogbeiträge kennenlernen und direkt in Kontakt treten. Verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung der Lounge ist neosfers Team Build, die Venture-Building-Einheit des Innovationhubs.



Ein besonderes Highlight: Am 7. Februar ab 19 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, neosfers Live-Event „ Between the Towers – ChatGPT, Dall-E, Lensa – KI-Durchbruch oder nette Spielerei? “ über einen Live-Stream in der Decentraland-Lounge zu verfolgen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

