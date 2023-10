Neue Hotelangebote auf den Florida Keys

Für die anstehende Urlaubssaison in den Wintermonaten gibt es neue und außergewöhnliche Hotelangebote für Touristen auf den Florida Keys & Key West. Ebenso wird das US-amerikanische Flugangebot zum Key West International Airport ausgebaut.



Hotelgenuss und Vogelforschung im Casa Morada Resort

In Islamorada kann man während des Hotelaufenthalts, die Artenvielfalt der einheimischen Vögel auf der tropischen Inselgruppe hautnah erleben. Das Casa Morada Resort, Teil der Enthusiast Hotel Collection, startet dafür eine Partnerschaft mit dem bekannten Cornell Lab of Ornithology, das sich auf den Erhalt und die Erforschung der Vogelarten spezialisiert hat. Experten erläutern das Brut- und Siedlungsverhalten der verschiedenen Vogelarten und darüber hinaus laden Lehrpfade zur persönlichen Erkundung ein. Das Casa Morada Hotel begrüßt Gäste ab 16 Jahren. www.casamorada.com

Übernachten mit Blick auf den Leuchtturm

Nach umfangreicher Renovierung wird das Faro Blanco Resort mit 125 Zimmern Ende 2023 als Teil der Curio Collection by Hilton in neuem Glanz erstrahlen. Neben dem historischen Leuchtturm aus den 1950er Jahren bietet die Anlage ein ganz besonderes Ambiente: eine 1.200 Quadratmeter Indoor-Meetingfläche mit großen Fenstern, einen Bereich für Außenevents, Cabanas und eine neue Bar. www.faroblancoresort.com

Neuer Glanz im Casa Marina Key West

Das Casa Marina Key West, Curio Collection by Hilton, präsentiert sich ab Ende 2023 nach einer Renovierung ebenfalls in neuem Gewand. Gäste dürfen sich auf 311 neugestaltete Zimmer, darunter 63 Suiten, sowie Restaurants, Bars und eine 5.000 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche direkt am Strand freuen. Die insgesamt neun Eventräume fassen zehn bis 500 PersonenDer modernisierte Strandabschnitt lädt zu Wassersportaktivitäten wie Jetski-Fahrten oder Schnorcheln ein. www.casamarinaresort.com

Sun Outdoors Campingplatz jetzt auch in Sugarloaf Key



Mit 73 voll ausgestatteten Stellplätzen für Wohnmobile eröffnet der Sun Outdoor Sugarloaf Key Campingplatz im Oktober 2023. Die Stellplätze bieten 20-, 30- und 50-Ampere-Stromanschlüsse, kostenfreies WLAN, Picknickmobiliar, einen beheizten Pool sowie einen Steg am Meer und eine Feuerstelle. Darüber hinaus gibt es auch 19 „Glamping“-Bungalows für Gäste, die ohne Wohnmobil anreisen. www.sunoutdoors.com



Erweitertes Flugangebot am Key West International Airport

Neue Verbindungen der Fluggesellschaften United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines und JetBlue Airways erweitern nun das Angebot für eine Anreise nach Key West. Neu dabei sind Nonstopflüge ab Boston, Chicago, Houston, New York und Washington, D.C. www.eyw.com

