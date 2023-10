Wachstum mit Weitsicht

Development bei Leonardo Hotels fußt auf vielen Pfeilern –Neue Hotels, neue Märkte und eine neue Marke ­

­Leonardo Hotels Central Europe zieht zur Expo Real 2023 eine positive Bilanz des laufenden Jahres, und auch der Ausblick auf das kommende Jahr verspricht weiteres Wachstum. Die Hotelgruppe zielt dabei auf neue Hotels, neue Märkte und eine neue Marke. Erst im vergangenen Jahr hatte die Fattal Hotel Group – Muttergesellschaft der Leonardo Hotels – einen Hotelfonds mit über 315 Millionen Euro zur Expansion ihres Portfolios mit Schwerpunkt in Europa abgeschlossen. Dieser Betrag bildete das Startkapital für Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro für den Kauf von mehreren Hotels in verschiedenen Märkten und an unterschiedlichen Standorten in Europa.

Auch für zukünftige Expansionspläne ist die Hotelkette gut aufgestellt, wie Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe, betont: „Wir arbeiten gerade daran, einen neuen Fonds aufzulegen, mit dem wir unser dynamisches Wachstum noch mehr vorantreiben. Den Fonds sehen wir im gleichen Umfang wie den vorherigen und stärken damit nicht nur unsere Positionierung im Business- und Tagungsbereich, sondern weiten unser Angebot auch in das Segment der Freizeitreisenden und FIT-Traveller aus. Wir schauen sehr positiv in die Zukunft.“

Ein besonderes Anliegen der Hotelkette ist der Einstieg in den französischen Markt. Häuser in Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon oder Straßburg stehen dabei im Fokus – und werden die Basis bilden für ein nachhaltiges Wachstum im Nachbarland. „Wir sind zuversichtlich, dass wir uns in Frankreich bald positionieren können. Als neuen Markt nehmen wir neben Frankreich zudem Skandinavien ins Visier, und auch in Osteuropa wollen wir unsere Präsenz verstärken. Wie immer werden wir überall mit Bedacht und Weitblick agieren“, erklärt Yoram Biton weitere Pfeiler der Expansionsstrategie der Hotelkette.

Außergewöhnliche Individualhotels

Das Unternehmen setzt zudem auf die Erweiterung der vor wenigen Monaten gelaunchten Marke Leonardo Limited Edition. Diese vereint eine kuratierte Auswahl unabhängiger Hotels und soll europaweit ausgerollt werden. „Wir sichten bereits geeignete Häuser und sind zuversichtlich, dass wir die Leonardo Limited Edition bald im europäischen Markt lancieren“, sagt Jan Heringa, Vice President Development and Project Management.

Neue Häuser für das internationale Freizeitsegment

Auch im Freizeitsegment verbucht die Hotelkette starkes Wachstum und folgt damit den Fußspuren der Muttergesellschaft Fattal Hotel Group, die in Israel Marktführerin in diesem Bereich ist: So etwa eröffnete im April 2023 das im malerischen Lazise am Gardasee gelegene Leonardo Lago di Garda – Wellness and Spa und erhöhte damit die Zahl der Leonardo Hotels in Italien auf sechs.

In Spanien erhielt Leonardo Hotels ebenfalls kräftig Zuwachs: Vier Hotels und zwei angegliederte Apartmenthäuser auf Mallorca und Ibiza wurden im Juni 2023 nach weitreichender Renovierung eröffnet und ergänzen seither das Portfolio von Leonardo Hotels Central Europe in Spanien. Mit dem neuen NYX Hotel Ibiza, dem Leonardo Royal Ibiza Santa Eulalia, dem Leonardo Royal Mallorca und dem Leonardo Royal Mallorca Palmanova Bay steigt die Präsenz des Unternehmens im Land auf insgesamt 17 Standorte, davon sieben auf den Balearen und zehn auf dem Festland.

In Österreich avanciert Leonardo Hotels Central Europe mit dem Abschluss der Renovierung und dem Rebranding von acht Hotels der früheren Star-Inn-Gruppe zu einem der größten Hotelanbieter im Land. Die Hotelgruppe gewinnt so gezielt Top-Standorte wie Wien, Linz und Salzburg für Geschäfts- und Freizeitreisende.

Neueröffnungen in Deutschland stärken Lifestyle- und Geschäftsreisesegment

In Deutschland ist Leonardo Hotels Central Europe mit über 60 Häusern am stärksten präsent. Das Leonardo Royal Cologne Bonn Airport eröffnete im Juli 2023 als neue Top-Adresse für Geschäftsreisende und Eventplaner. Auch aus Berlin vermeldet Leonardo Hotels Central Europe gute Nachrichten: Nach der Übernahme eines Hotels in Berlin-Köpenick wird das Vier-Sterne-Haus bei laufendem Betrieb umfassend renoviert und als NYX Hotel Berlin Köpenick by Leonardo Hotels ab April 2024 das erste Haus der Lifestyle-Marke in der Hauptstadt. In Hamburg begeistert das direkt am Fleet gelegene NYX Hotel Hamburg seit seiner Eröffnung im Juli Touristen und Geschäftsreisende gleichermaßen. Hier trifft urbaner Lifestyle auf Kunst und hanseatischen Spirit, der den Nerv der Zeit trifft. Mit der Eröffnung des Leonardo Esslingen im November 2023 positioniert sich die Hotelgruppe erstmals im Ballungsraum Stuttgart.

Renovierung von Bestandshäusern

Das Augenmerk von Leonardo Hotels Central Europe liegt jedoch keineswegs nur auf der Erweiterung des Portfolios. Auch die Pflege der bestehenden Häuser vernachlässigt die Hotelgruppe nicht. So erhalten im nächsten Jahr etwa die 449 Zimmer des Leonardo Royal Frankfurt ein neues Gesicht mit neuen Bädern, und die öffentlichen Bereiche bekommen ein Makeover. Im Leonardo Royal Baden-Baden wird nach einer umfangreichen Renovierung der Zimmer und öffentlichen Bereiche auch das Spa in neuem Glanz strahlen. „Die fortlaufende Renovierung unserer Bestandshäuser gehört untrennbar zu unserem Nachhaltigkeitsgedanken. Nur wer kontinuierlich investiert, kann seinen Gästen dauerhaft das bestmögliche Erlebnis bieten, und als Gastgeber ist dies seit jeher unser Anspruch“, fasst Yoram Biton zusammen.

Bild © Leonardo Hotels Central Europe

Quelle STROMBERGER PR GmbH­ ­