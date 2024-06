Neue KI-Plattform NEXperts bringt Female Power in die Tech-Branche

Die Berliner Digitalagentur qwp hat im April auf dem Rocketeers-Festival in Augsburg das Portal NEXperts vorgestellt, eine neuartige Plattform für Kompetenz im Themenbereich Künstliche Intelligenz (KI). Mit dem Launch von NEXperts bringt qwp ein innovatives Konzept auf den Markt, das drei Welten umfasst: eine Academy mit individuellen Learning-Formaten, eine Community für Austausch, Vernetzung und Inspiration sowie einen Club als Talent Pool. NEXperts zielt darauf ab, KI-Themen ganzheitlich begreifbar zu machen und setzt dabei im Unterschied zur Konkurrenz gezielt auf weibliche Expertise.

Zentraler Bereich von NEXperts ist die Academy, in der vom NEXperts-Team kuratierte Expert*innen ihre eigenen Lerninhalte rund um KI präsentieren, vermarkten und einem breiten Publikum zugänglich machen können. Das NEXperts-Modell basiert auf dem Plattform-Gedanken und bringt Expert*innen aus unterschiedlichen fachlichen, beruflichen und sozialen Hintergründen zusammen. Dies unterscheidet NEXperts von anderen „geschlossenen“ KI-Weiterbildungsanbietern. Teilnehmende profitieren von einem breiten Spektrum an Dozent*innen, die aktuelle und praxisnahe Inhalte vermitteln. Im Kontrast zur großteils männlich dominierten Tech-Branche startet die NEXperts-Academy mit ausschließlich weiblichen Expert*innen. „NEXperts stärkt nicht nur das KI-Weiterbildungsangebot in der DACH-Region, sondern auch generell die Diversität in der Tech-Branche,“ betont qwp-Geschäftsführerin Tina Schäfer.

Ein besonderes Merkmal der NEXperts Academy ist die flexible Preisgestaltung: Die Expert*innen können die Preise für ihre Learning-Angebote selbst festlegen, immer in Abstimmung mit dem NEXperts-Team. Derzeit liegen die Preise zwischen 99 und 790 Euro, es gibt aber auch kostenlose Einstiegskurse sowie Gratis-Angebote wie Whitepaper, E-Books, Infografiken, E-Learnings oder kostenlose Kurse, die von den Expert*innen bereitgestellt werden, um Interesse zu wecken. „Neben reinen Lernangeboten bieten wir auch die Community zum Wissensaustausch unter Gleichgesinnten an – sowie den Club, wo sich KI-Expert*innen miteinander vernetzen und Projekte gemeinsam staffen können,“ ergänzt Michael Quast, Gründer und Geschäftsführer von qwp.

Bild:NEXperts-und-Tina-Frauenanteil-in-KI

Quelle:qwp GmbH