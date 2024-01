Mit dem neu aufgelegten New Food Festival Stuttgart findet von Mittwoch, 28. Februar bis Freitag, 1. März 2024 die bisher als „Food Startup Summit“ bekannte Startup-Konferenz und -Messe des „crowdfoods“ Verbandes erstmals in Stuttgart statt. Ermöglicht wird dies durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, welche das Festival als Mitveranstalter und Partner unterstützen.

Unter dem Motto „Die Zukunft ist jetzt“ bietet die mittlerweile fünfte internationale Konferenz und Messe des Food Innovatoren und Startup Verbands crowdfoods in der Liederhalle Stuttgart Zukunftstrends und Inspiration, Networking und vertieftes Fachwissen zu Startups und Innovationen aus dem Lebensmittel-, Agrar-, Gastronomie- und Handelsbereich entlang der gesamten Nahrungsmittelwertkette vom Acker bis zur Gabel.

Schwerpunkte der Konferenz sind Vorträge und Talkrunden zur Zukunft der Sektoren Food, Agrar, Gastronomie und Foodhandel, zur Nahrungsmittelkette im Klimawandel sowie zur Zusammenarbeit von Startups und etablierter Nahrungsmittelwirtschaft.

In Fachseminaren und Workshops zu Marketing und Handel, Produktentwicklung sowie Investment und Finanzierung wird praktisches Wissen für Startups und Innovatoren vermittelt. Besonderes Highlight ist der Praxis-Workshop „Design your own food“ der Universität Hohenheim zum 3-D-Druck von Lebensmitteln. In sogenannten „Roundtables“ können die Teilnehmenden zudem ihre Erfahrungen u.a. zu Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger Ernährung oder regionalen Lebensmitteln austauschen.

Auf der Innovations-Messe des Festivals werden Technologie-Lösungen von Startups und Hochschulen für Ernährungs- und Landwirtschaft, Gastronomie und den Handel präsentiert und zahlreiche Lebensmittel- und Getränkeneuheiten vorgestellt, die auch vor Ort probiert werden können. .

Zum New Food Festival Stuttgart 2024 werden bis zu 100 Aussteller und mehr als 500 Teilnehmer von Startups, der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, der Gastronomie, Handel, Forschung und Investoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein sowie dem umliegenden Ausland erwartet.

Mehr Informationen zum Programm, Konferenztickets und Ausstellungsständen finden sich unter: https://newfoodfestival.crowdfoods.com.

Autor: Mark Leinemann | www.crowdfoods.com

Bild: Branchentreffen der Startups und Innovatoren zur Zukunft der Ernährung in Stuttgart Bildquelle crowdfoods.com – Food Innovatoren & Startup Verband