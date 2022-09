NextFolder bringt Farbe und Flexibilität in die Schule, ins Büro oder Studium

Jetzt wird es bunt in den Klassenzimmern, Unis und Büros: dank NextFolder! Die neue Generation Hefter ist praktisch, flexibel und überzeugt mit farbenfrohen Designs. Flexible Ringe sorgen für mehr Schreibkomfort und die einzelnen Komponenten lassen sich mühelos austauschen. Auch ein Wechsel des Gesamtinhalts ist bei NextFolder dank austauschbarer Basis kein Problem!

„Uns hat es immer gestört, wenn bei Heftern harte Metallringe beim Schreiben im Weg waren. Deswegen wollten wir den Hefter neu erfinden und möchten jetzt auch anderen damit den Schul-, Uni- oder Büroalltag erleichtern! Mit Ralf haben wir nun den richtigen Partner dafür an unserer Seite.“ Johannes Baumgardt, Mitgründer von NextFolder

Von Schülern für Schüler:innen Mit gerade einmal 18 und 19 Jahren haben die Gründer von NextFolder, Valentin Steudte und Johannes Baumgardt, in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ überzeugt. Sie konnten sich einen Deal mit Investor Ralf Dümmel sichern – der ist von dem innovativen Problemlöser der beiden kreativen Schüler begeistert.

„Wir haben vor einem Millionenpublikum gepitcht, einen Deal mit Ralf Dümmel abgeschlossen und saßen am nächsten Morgen pünktlich um 7:10 Uhr wieder in der Schule – das war schon außergewöhnlich! Jetzt starten wir durch: Die Zusammenarbeit mit Ralf und seinem Team läuft großartig. Wir haben das Gefühl, Teil einer großen Familie zu sein.“ Valentin Steudte, Mitgründer von NextFolder

Mehr Komfort und Überblick für Schule, Uni oder Büro Mit dem NextFolder Schulhefter macht es Spaß, zu sortieren und im Hefter zu schreiben: Seine flexiblen Ringe sorgen für optimalen Komfort beim Schreiben, ganz ohne lästiges Metall im Weg. Alle Komponenten lassen sich außerdem schnell und einfach austauschen und die Hülle ist beschreibbar – für einen guten Überblick nach eigenem Geschmack. Dank wechselbarer Basis sind im Handumdrehen einzelne, eingeheftete Blätter oder auch der gesamte Inhalt umgeheftet. Das NextFolder Heftersystem ist nicht nur innovativ, sondern überzeugt auch mit farbenfrohen, modernen Designs in Rot, Blau, Gelb und Grau!

NextFolder ist unter www.invental-industries.de aktuell für 9,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Von Schülern für Schüler:innen entwickelt! Ich bin so begeistert von Johannes und Valentin und ihrem sensationellen Produkt NextFolder. Die jungen Gründer haben eine Lösung gefunden, wie man nicht immer das ganze Papier aus den Ordnern oder Heftern rausnehmen und wieder einheften muss – und noch dazu ist es mit dem NextFolder viel angenehmer, zu schreiben! Mega Idee, mega Produkt. Auch wenn meine Schulzeit schon ein paar Tage her ist, finde ich NextFolder einfach mega.“ Ralf Dümmel Produktvorstand The Social Chain AG

