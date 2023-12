Nina Kress wird Business Lead bei Mission Female

Mission Female, das führende Karriere-Netzwerk für erfolgreiche Frauen, ernennt Nina Kress zum Business Lead.

Die Event-Expertin verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche und wird Mission Female noch mehr Sichtbarkeit verleihen. In ihrer neuen Position ist die 28-Jährige ab dem 1. Januar 2024 für Business Development, Medienkooperationen sowie das Speaker:innen- und Sponsor:innen-Management verantwortlich.

Nina Kress kommt von ADZINE, wo sie als Director of Events die Weiterentwicklung bestehender Konferenzen und den Aufbau neuer Formate im Bereich Marketing verantwortete. Zuvor war die studierte Event-, Messe- und Kongressmanagerin fast sieben Jahre lang für die d3con tätig und tat sich durch ihre Rolle als Organisatorin der Digital Advertising-Konferenz hervor. Nachdem sie 2016 als Head of Organization eingestiegen war, stieg Kress 2019 erfolgreich zur COO auf und übernahm im Juni 2022 die Position der Geschäftsführerin. In ihrer neuen Rolle wird sie eng mit Hanna Wagner, dem Event Lead von Mission Female, zusammenarbeiten.

„Ich freue mich sehr darauf, Nina ab Januar 2024 in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ihre Erfahrung im Bereich Business Development und Event Marketing und ihre Leidenschaft für unsere Mission machen sie zur idealen Besetzung, um gemeinsam mit uns neue Horizonte zu erschließen. Ihre Fähigkeiten und ihr Engagement werden zweifellos einen großen Beitrag dazu leisten, die Werte von Mission Female weiter zu stärken und unsere Mitglieder noch sichtbarer zu machen“, sagt Frederike Probert, CEO und Gründerin von Mission Female.

„Ich blicke freudig auf meine neue Rolle als Business Lead bei Mission Female. Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung zu stärken, liegt mir ganz besonders am Herzen. In der heutigen Zeit ist es entscheidend, erfolgreiche Frauen sichtbar zu machen und von ihren Perspektiven zu profitieren. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Mission Female Team innovative Strategien zu entwickeln und umzusetzen, die positive Veränderungen vorantreiben und Gleichberechtigung fördern“, ergänzt Nina Kress, neuer Business Lead bei Mission Female.

Über Mission Female

Mission Female bietet erfolgreichen Frauen ein exklusives Netzwerk von Vertrauen und Austausch auf Augenhöhe und stärkt sie aktiv bei ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Dabei engagiert sich das 2019 von Frederike Probert gegründete Business-Netzwerk aktiv für mehr Female Power in Wirtschaft, Gesellschaft, Medien, Kultur, Sport und Politik und verbindet erfolgreiche Frauen branchenübergreifend auf höchster Ebene mit einem Ziel: Gemeinsam beruflich noch weiter voranzukommen. Immer persönlich, vertraulich und verbindlich ganz nach dem Motto #strongertogether.

https://www.missionfemale.com/

Bild: Nina Kress (c) Nadine Grenningloh Fotografie

Quelle schoesslers GmbH