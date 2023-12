Nachhaltig reisen: Neues Programm für Norwegen und Skandinavien

· Mit Norway ProTravel stressfrei mit Bus und Bahn durch Norwegen reisen

· Neu: Gruppen- und Individualreisen mit inkludierten Ausflügen und Fjord-Schiffsfahrten

Nachhaltig reisen mit Norway ProTravel: Deutschlands größter Reiseveranstalter für Norwegen und Skandinavien bietet für 2024 das bisher vielfältigste Angebot an Gruppen- und Individualreisen. Ebenfalls neu: Ausflüge oder Schiffsfahrten auf Fjorden sind in vielen Reisen bereits inkludiert. Außerdem können Gäste die Reiseprogramme mit Unterstützung von Norway ProTravel individuell verändern – in maßgeschneiderte Touren durch die beeindruckenden Landschaften Norwegens und Skandinaviens.

Arctic Route und moderne Postschiffreisen als Programm-Highlights

Das neue Reiseprogramm 2024 von Norway ProTravel reicht von Gruppen- und Einzelreisen über Norwegen mit den Lofoten, Schweden und Finnland in quasi alle Regionen Skandinaviens. Anspruchsvolle geografische Begebenheiten sind dabei kein Hindernis für eine nachhaltigere Ausgestaltung des Reiseprogramms. Der Hamburger Veranstalter legt mit dem Angebot von vielseitigen Fortbewegungsmitteln Wert auf einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck im Reich der unberührten Landschaften und spektakulären Fjorde. So starten Urlauber per Bahn oder Bus zu traumhaften Seenlandschaften und in nordische Metropolen, begeben sich mit den emissionsarmen Schiffen von Havila Voyages auf die Postschiffroute, und bei ausgewählten Routen stehen sogar E-Autos zur Verfügung.

Neu im Reisekalender 2024 von Norway ProTravel ist die Arctic Route: Individualreisen per Reisebus führen Skandinavien-Liebhaber und -Neulinge in kleine Fischerorte und an einsame Strände. Täglich fahren die Busse der Arctic Route in den Sommermonaten von Tromsø über Senja, die Vesterålen und die Lofoten bis nach Evenes und Narvik. Vorab gebuchte Hotels und Ausflüge versprechen unvergessliche Kontakte zu Land und Leuten.

Das neue Programm von Norway ProTravel für Norwegen, Schweden und Finnland ist ab sofort in allen Reisebüros erhältlich, bis zum 10. Januar 2024 gelten lohnenswerte Frühbucher-Vorteile.

Weitere Informationen: www.norwayprotravel.de oder Telefon: 040 – 28 66 87 170

Norway ProTravel mit Sitz in Hamburg ist ein Tochterunternehmen der seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich etablierten Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island und Skandinavien spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten.

Quelle John Will Kommunikation