Norrsken Impact100: Planet A Foods unter den 100 weltweit vielversprechendsten Impact-Start-ups

Hohe Auszeichnung für die „Chocolate Siblings“: Die Norrsken Foundation hat eine Liste von 100 Impact-Startups veröffentlicht – darunter das Münchner Food-Startup Planet A Foods als eines der fünf nachhaltigsten Unternehmen aus Deutschland. Nominiert für den ‚Nobelpreis nachhaltigen Wirkens‘ werden innovative sowie marktfähige Ideen, Produkte und Services, die allesamt zu einer gerechteren Welt beitragen.

Naschen ohne schlechtes Gewissen

Das erste Produkt von Planet A Foods ist die weltweit erste kakaofreie Schokolade. Bei der veganen, kakaofreien Schokolade „Nocoa“ handelt es sich um ein zu 100 Prozent natürliches Produkt, das durch einen Fermentierungsprozess gewonnen wird. Im Vergleich zur Herstellung von herkömmlicher Schokolade hinterlässt die Nocoa-Produktion einen um 90 Prozent geringeren ökologischen Fußabdruck und kann eine annähernd ausgeglichene Energiebilanz vorweisen.

Unternehmerisches Gespür für eine bessere Welt

Die kakaofreie Schokolade ist erst der Anfang. So möchten die Gründer Sara und Maximilian Marquart mit der neuen Unternehmensmarke ihre Mission betonen: Planet A Foods hat es sich zum Ziel gesetzt, Lebensmittel unabhängig von begrenzten Ressourcen wie Land oder Arbeitskraft zu produzieren.

Dieser Anspruch ist es, der letztlich auch das Auswahlkomitee überzeugt hat – allen voran Niklas Adalberth, den Begründer der Norrsken Foundation. Gemeinsam mit prestigeträchtigen Partnerorganisationen wie der Obama Foundation, der BMW Foundation und dem World Fund sucht der Klarna-Mitbegründer nach Unternehmen und Startups, deren Geschäftsziele Antworten auf drängende Probleme unserer Zeit bereithalten. Hierzu zählen globale Armut, Hungersnöte, Lebensmittelverschwendung sowie Umweltverschmutzung und unzureichende medizinische Versorgung.

Anfang September werden die Gewinner bei der offiziellen Preisverleihung in Stockholm verkündet. „Das Motto von Norrsken Impact100 ‘Ideas That Can Change 1 Billion Lives’ passt sehr gut zu unserer Vision hinter Planet A Foods, das Leben zahlreicher Menschen positiv zu beeinflussen und den Planeten nachhaltiger zu gestalten. Diese Nominierung ehrt uns und motiviert uns, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen“, freut sich Maximilian Marquart.

Über Nocoa

Vegan, 100% natürlich und aus lokalen Zutaten hergestellt: Nocoa ist die erste kakaofreie Schokolade der Welt.

2021 von den „Chocolate Siblings“ Dr. Sara Marquart und Dr. Max Marquart entwickelt, ist Nocoa zehnmal nachhaltiger als herkömmliche Schokolade, bietet aber trotzdem das bekannte Geschmackserlebnis, das wir kennen und lieben. Anstelle von Kakaobohnen und Milchprodukten wird für die nachhaltige Herstellung von Nocoa Hafer verwendet. Der Hafer wird in einem Prozess, der dem Bierbrauen sehr ähnlich ist, von Hefe zerkleinert und anschließend geröstet. So entfaltet das Produkt die typischen Schokoladen-Aromen und erhält sogar die zartschmelzende Textur von Schokolade. Die Hefe wird im Anschluss vollständig aus dem Produkt gefiltert. Da Hafer von Natur aus süß ist, benötigt Nocoa in all seinen Geschmacksrichtungen rund 30 Prozent weniger Zucker wie herkömmliche Schokolade. Nocoa ist ein Produkt und eine Marke von Planet A Foods.

Quelle ELEMENT C GmbH