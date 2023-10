Schokoladen-Start-up zeigt starke Fernsehwerbung

nucao startet erste TV-Kampagne

Das Schokoladen-Impact-Unternehmen nucao macht seit der Gründung alles anders, als in der Branche üblich und setzt damit neue Maßstäbe, die auffallen. So auch ab sofort im Bereich der TV-Werbung. Mit einem humorvollen Werbespot, der ab dem 16. Oktober im reichweitenstarken Fernsehen ausgestrahlt wird, möchte das Unternehmen die konventionelle TV-Landschaft aufrütteln und den Konsument:innen zeigen, dass Verantwortung und Schokogenuss Hand in Hand gehen können.

“Das Richtige tun, macht Spaß!“ – Mit dieser Kernbotschaft animiert nucao in seinem extravaganten Spot die Konsument:innen den eigenen Konsum konventioneller Schokoladen zu überdenken und den Griff zu veganen Schokoladen zu wagen. nucao selbst setzt mit seinem Sortiment einen neuen Maßstab im Schokoladenregal: Alle nucao Produkte sind vegan, bio, mit fairem Kakao produziert und in heimkompostierbarer Folie oder in Papier verpackt.

Der 30-Sekunden-Spot wird drei Wochen lang bei ProSieben, Sat.1, Kabel1, Joyn, Sixx und weiteren Sendern zu sehen sein. Mit einer Nettoreichweite von 25 Millionen Menschen, welche den Spot im Schnitt fünf Mal sehen werden, rechnet das Impact-Unternehmen mit einem echten Awareness-Boost. Mit diesem kühnen Schritt wird nucao seine Markenbekanntheit in einem breiteren Publikum steigern sowie das Vertrauen in die Marke weiter ausbauen.

„Ganz klar, wir wollen uns von konventioneller Werbung im TV abheben und dafür braucht es einen einschlägigen und mutigen Spot – eben genau so wie wir sind. Wir haben uns zum Ziel gesetzt aufzurütteln und konventionelle Schokoladen abzulösen, und tun das jetzt auch in der TV-Landschaft.“, so der nucao CMO und Co-Founder Christian Fenner. Das Konzept und die Kreativdirektion des erfrischend anderen Spots kam von Christian Fenner selbst, die Produktion wurde zusammen mit der renommierten Berliner Agentur „Hey Na!“ umgesetzt.

Der TV-Beitrag wurde als One-Take im nucao Office in Leipzig gedreht und alle auftretenden Darsteller:innen sind Mitarbeiter:innen des Unternehmens. Auch das spritzige Ohrwurm verdächtige Jingle mit Wiedererkennungswert, wurde von Christian Fenner zusammen mit dem Leipziger Produzenten Justus Brockmann selbst geschrieben und produziert.

Die TV-Kampagne begleitet nucaos große Handelsoffensive in diversen Bio-, Drogerie- und Supermärkten. Zwei brandneue Sorten werden noch in diesem Jahr die Regale erobern, während Publikumslieblinge wie Crunchy Strawberries, Crunchy Raspberries und Salted Almonds national bei REWE gelistet und dort prominent in der Kassenzone platziert werden.

Begleitet wird der TV-Auftritt des Leipziger Unternehmens von Maßnahmen in den sozialen Medien, auf YouTube sowie durch Suchmaschinenwerbung verlängert.

Bild: B.U.: Ausschnitt aus dem TV-Spot des nucao-Teams mit Co-Gründer Christian Fenner am Mikrofon. ©nucao

Quelle ease PR