NX Technologies schließt Series-B-Finanzierung mit Lead-Investor PayPal Ventures in Höhe von 22 Millionen Euro ab

Der Erfolg der digitalen automobilen Zahlungsmanagement-Plattform bezahl.de hat NX Technologies zu einem der am schnellsten wachsenden europäischen Fintech-Unternehmen im Mobilitätssektor gemacht

Die Finanzierungsrunde wird angeführt von PayPal Ventures, mit Beteiligung von Seaya Ventures, Walter Ventures und dem bestehenden Investor Motive Ventures

Das Kapital wird verwendet, um die marktführende Position des Unternehmens in Deutschland weiter zu stärken, in neue europäische Märkte zu expandieren und die Plattform auszubauen

Das Fintech-Unternehmen NX Technologies hat heute den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-B-Finanzierung in Höhe von 22 Millionen Euro bekanntgegeben. Angeführt wurde die Runde von PayPal Ventures, dem Corporate-Venture-Arm des globalen Zahlungs- und Handelsunternehmens PayPal. Mit seinem Hauptprodukt bezahl.de hat das Kölner Fintech einen neuen Branchenstandard für das Zahlungsmanagement in der Automobilbranche etabliert. NX Technologies wird das Kapital nutzen, um seine marktführende Position in Deutschland weiter zu stärken, in neue europäische Märkte zu expandieren und das Wachstum seiner Plattform voranzutreiben. CFO Markus Wolf leitete die Finanzierungsrunde im Namen von NX Technologies.

Lasse Diener, CEO und Co-Founder von NX Technologies, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss unserer Series-B-Finanzierungsrunde. Wir haben mit bezahl.de einen neuen Standard für das Zahlungsmanagement im Automotive Umfeld gesetzt und ich bin stolz auf das gesamte NXT-Team, das es uns durch seinen großartigen Einsatz erst ermöglicht hat, diesen Meilenstein zu erreichen. Ich freue mich darauf, unsere Wachstumsstory gemeinsam mit unseren neuen und bestehenden Investoren auf das nächste Level zu heben.“

bezahl.de ermöglicht es seinen Kunden, den gesamten Forderungsprozess einfach und unkompliziert abzuwickeln, die Zeitspanne von der Bestellung bis zum Zahlungseingang deutlich zu reduzieren und den Aufwand für Buchhaltung und Backoffice zu minimieren. Die Plattform bietet Kunden von Autohäusern und anderen Mobilitätsanbietern ein verbessertes, modernes Zahlungserlebnis mit zahlreichen Zahlungsmethoden und integrierten Finanzierungsoptionen. Mehr als 70 Prozent der Top-100-Autohandelsgruppen und über 1.000 Autohäuser in Deutschland vertrauen auf bezahl.de, um den Zahlungsverkehr ihres Unternehmens abzuwickeln. Auch die Erstausrüster der Automobilindustrie (OEMs) setzen beim Direktvertrieb von Fahrzeugen zunehmend auf NX Technologies.

Alexandros Bottenbruch, Investor bei PayPal Ventures, sagt: „NX Technologies hat eine branchenführende, ganzheitliche Zahlungsmanagementlösung entwickelt, die die Kluft zwischen den heutigen digitalisierten Ausstellungsräumen voller intelligenter, vernetzter Fahrzeuge und den ineffizienten, manuellen Back-Office-Prozessen überwindet, die Automobilhändler bis zu zwei Drittel ihrer Marge kosten können. Wir glauben, dass NXT gut positioniert ist, um weitere Marktanteile in ganz Europa zu gewinnen, und freuen uns darauf, das Team auf seinem Weg zu unterstützen.“

bezahl.de hat kürzlich mit der ersten digitalen Ratenzahlungslösung vom Autoverkauf in den Bereich Service und After-Sales expandiert. Das Unternehmen wird dieses neue Kapital nutzen, um seine digitale Plattform weiterzuentwickeln und im Bereich Embedded Finance mit Produkten wie Kfz-Kredite und Versicherungen auszubauen.

Ulrich Schmidt, Co-Founder und Chief Product and Technology Officer von NX Technologies, ergänzt: „Marktführer in Deutschland zu werden war unser erster Meilenstein. Jetzt werden wir die neuen Mittel nutzen, um die Expansion in Europa voranzutreiben und unsere Produktpalette weiterzuentwickeln. Ein Schwerpunkt wird sein, Automobilunternehmen in die Lage zu versetzen, ihren Kunden an den richtigen Touchpoints im Verkaufsprozess Embedded Finance Produkte anbieten zu können.“

Aris Xenofontos, Partner bei Seaya, sagt: „Wir waren beeindruckt von dem Umbruch, den NX Technologies in einem traditionellen und antiquierten Bereich bewirkt hat, und davon, wie sie den deutschen Markt konsolidiert haben. Wie bei allen Unternehmen, die wir unterstützen, glauben wir, dass NX Technologies zum globalen Marktführer in seiner Kategorie werden kann. Wir freuen uns darauf, das Team bei seinen Expansionsbemühungen in Europa zu unterstützen.“

Michael Hock, Partner bei Motive Ventures, fügt hinzu: „Wir bei Motive Ventures freuen uns, unsere Reise mit bezahl.de fortzusetzen und dabei auf dem Fundament unserer früheren Investitionen aufzubauen. Das starke Wachstum des Unternehmens und seine klare Vision für die europäische Automobillandschaft sind genau der Grund, warum wir unser Engagement in dieser Runde verstärkt haben. Wir freuen uns auf die Zukunft und sind stolz darauf, die nächste Expansionsphase von bezahl.de zu unterstützen.“

Bild:Das Management von NXT Markus Wolf, Lasse Diener und Ulrich Schmidt v.l.

Quelle:Head of Marketing & Communications