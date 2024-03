Weinregion des Jahres: Charlottesville in Virginia setzt auf noch mehr Genusserlebnisse 2024

Neue Weingüter entlang des Monticello Wine Trails – Im Retro-Volkswagen durch die Weinberge oder Live-Cooking auf dem James River – Historisches The Omni Charlottesville Hotel komplett renoviert.

Mit der Auszeichnung „2023 Wine Region of the Year“ bei den Ende vergangenen Jahres verliehenen Wine Star Awards von Wine Enthusiast erhielten die Stadt Charlottesville und die Monticello American Viticultural Area (AVA) internationale Anerkennung und setzten sich gegen weltweit vier andere Weinregionen durch. Doch das Gebiet am Fuße der Blue Ridge Mountains hat sich seine Bedeutung für den Weinanbau in den USA bereits vor 250 Jahren verdient. 1774 gründete Thomas Jefferson hier gemeinsam mit dem italienischen Weinbauern Filippo Mazzei auf einem Grundstück nahe Monticello, dem Landsitz des späteren amerikanischen Präsidenten, das erste kommerzielle Weingut der USA. 2024 warten in Charlottesville und Albemarle County viele junge Weingüter sowie besondere Genusserlebnisse darauf, erkundet zu werden.

Schluck für Schluck rund um Charlottesville

In der Umgebung von Charlottesville sind allein mehr als 40 Weingüter am berühmten Monticello Wine Trail angesiedelt. Zusätzlich beherbergt die Region unzählige Craftbeer-Brauereien, Apfelweinkellereien und Destillerien. Auf dem kürzlich eröffneten Weingut Southwest Mountains Vineyards lassen sich edle Tropfen in der Probierstube kosten, die sich in einer umgebauten historischen Scheune aus dem Jahr 1903 befindet und einen atemberaubenden Blick auf die Southwest Mountains bietet. Bei einer Tour können Besucher auch einen Blick in die hauseigene Produktionsstätte werfen, in der die guten Tropfen hergestellt werden.

Im Vintage-Volkswagen „Mable“ durch die Weinberge

Für Besucher, die bei einer Tour durch die malerische Landschaft gerne auch einige Weine kennenlernen möchten, empfiehlt sich ein Ausflug mit Tipsy Wagon Tours. Als private Gruppe oder Teil einer öffentlichen Tour geht es im Retro-Volkswagen, der liebevoll auf den Namen „Mable“ getauft wurde, durch die Weinberge. Dabei können Gäste entspannen und die besten Aussichten entlang des Monitcello Wine Trails genießen, ohne selbst hinterm Steuer zu sitzen. Zusätzlich erfahren Geschichtsinteressierte mehr über die Vergangenheit der historischen und gefeierten Weinregion.

Farm-to-Table-Kulinarik auf dem Wasser

Ein einzigartiges Erlebnis bietet neu The James River Batteau Company: Die Tour „Farm to Batteau“ mit der in der Region bekannten Köchin Sarah Rennie von Two Fire Table umfasst ein Abendessen über offener Feuerstelle, gemäß dem Farm-to-Table-Konzept. Die köstlichen Speisen werden auf dem historischen James River in einem Flachbodenboot, dem sogenannten Batteau, serviert. Neben der Sonnenuntergangskulisse gibt es auch noch Einblicke in den landwirtschaftlichen und historischen Reichtum der Gegend um Scottsville.

The Omni Charlottesville Hotel erstrahlt in neuem Glanz

Das frisch renovierte The Omni Charlottesville Hotel liegt nur wenige Meter entfernt von der historischen Fußgängerzone der Stadt. Die neu gestalteten Zimmer und Suiten versprühen eine gekonnte Balance aus historischem Ambiente und zeitgemäßem Luxus. Gäste erfreuen sich an einem erweiterten Speisen- und Entertainment-Angebot, Konferenzräumen mit modernster Technik sowie Innen- und Außenpool. Auch die Lobby und Gemeinschaftsbereiche wurden einem kompletten Makeover unterzogen.

