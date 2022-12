NXRT erhält „International VR Award” für Sales-Lösung im Autohaus

Eine internationale Jury aus über 70 ExpertInnen aus den verschiedensten VR-Sektoren, hat NXRT mit dem 6. „International VR Award” ausgezeichnet. Nominiert in zwei Kategorien, hat das Wiener Technologieunternehmen den Preis schließlich in der Kategorie „VR Marketing Product of the Year” gewonnen. NXRT hat die Auszeichnung für den Mixed Reality-Simulator „XQ Avatar” erhalten, eine Lösung für Autohäuser, die erstmals bei Porsche Wien zum Einsatz kam. Damit werden virtuelle Testfahren, im Rahmen des Verkaufsprozesses, einfach und sicher möglich.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, wurde der Award erstmals wieder persönlich von der Academy of International Extended Reality übergeben: „Die High-End Simulation für virtuelle Testfahrten im Showroom hat unsere Fachjury überzeugt. Besonders hervorzuheben ist, neben dem realistischen Fahrerlebnis, der Sicherheitsaspekt im Verkaufsprozess. Bei dem Projekt handelt es sich damit nicht bloß um die Nachstellung einer virtuellen Welt, sondern um die Integration in reale Anwendungen“, begründet Daniel Colaianni, Chief Executive von AIXR, die Entscheidung der Academy of International Extended Reality.

Gleich in zwei Kategorien nominiert

NXRT durfte sich gleich über die Nominierung in zwei Kategorien freuen: „Innovative VR Company of the Year“ und „VR Marketing Product of the Year“. Beide gehen auf den Mixed Reality-Simulator für Fahrassistenzsysteme “XQ Avatar” zurück. Im Rahmen der Marketing-Kampagne wurde derselbe für ein Projekt in Zusammenarbeit mit Porsche Wien auserwählt. „Zum ersten Mal für einen Award nominiert zu sein und diesen dann zu gewinnen, macht mich sehr stolz. Ich möchte mich vor allem bei meinen KollegInnen bedanken, die über ein Jahr lang am Feinschliff des Produktes gearbeitet haben und jetzt dafür belohnt werden“, so Lukas Stranger, CEO von NXRT.

Feierliche Überreichung in Rotterdam

Unter den Finalisten befand NXRT sich im direkten Mitbewerb mit über 30 Mitstreitern aus dem internationalen „Extended Reality“-Umfeld. CEO Lukas Stranger hat den Preis am 1. Dezember 2022 gemeinsam mit Martin Kopciak und Philip Berger, die das XQ-Avatar Produkt maßgeblich mitgestaltet haben, in Rotterdam (Niederlande) übernommen und den Erfolg bei der anschließenden Party gebührend gefeiert.

XQ Avatar – der weltweit erste Mixed-Reality-Fahrsimulator für interaktive Probefahrten

Die Echtzeitsimulation unterstützt komplexe Vertriebs- und Trainingsprozesse in der Automobilindustrie. Durch virtuelle Probefahrten schafft NXRT neue Möglichkeiten in der Schulung von Verkaufsteams sowie im Vertrieb in Autohäusern. Autohersteller bzw. deren Händler und Ausbildungsstätten profitieren von der sicheren Simulation kostspieliger Fahrerassistenzsysteme. Zu den Kunden zählen unter anderen Porsche, Skoda und Audi.

Bild: Martin Kopcial, Philip Berger und Lukas Stranger von NXRT NXRT erhält International VR Award für Sales-Lösung im Autohaus (@NXRT)

Quelle Reiter PR