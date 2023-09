Offiziell: Xi Jinping reist nicht zum G20-Gipfel

Peking (dts Nachrichtenagentur) – Chinas Staatschef Xi Jinping wird nicht am G20-Gipfel in Indien teilnehmen. Auf Einladung der Regierung der Republik Indien werde stattdessen der chinesische Premierminister Li Qiang teilnehmen, teilte das Außenministerium in Peking am Montag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten kommen am Samstag und Sonntag in Neu-Delhi zusammen. Neben Xi wird auch der russische Präsident Wladimir Putin nicht teilnehmen. Dass der chinesische Staatschef nicht zum Gipfel reisen wird, hatte sich schon in den vergangenen Tagen angedeutet. Zwar war zuletzt noch darüber spekuliert worden, dass US-Präsident Joe Biden und Xi in Neu-Delhi ein bilaterales Treffen abhalten könnten, entsprechende Vorbereitungen wurden zuletzt aber nicht mehr getroffen.



