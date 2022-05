800+ Speaker:innen, über 1.000 Partner und Aussteller, 250 Masterclasses, die OMR Konferenz, zwei neue Event-Formate, OMR Expo und zahlreiche Live-Acts – das alles konnten die rund 70.000 Besucher:innen bei OMR22 vor Ort in der Hamburger Messe erleben. Die Zusammenkunft der Digitalbranche fand erstmals seit 2019 wieder statt, die nächste Ausgabe soll am 09. und 10. Mai 2023 folgen.

Das OMR Festival ist zurück und sein Comeback ist aus Sicht des Ausrichters OMR geglückt: sowohl die Teilnehmerzahlen sind auf deutlich mehr als 70.000 Teilnehmer:innen gestiegen (2019: 52.000), als auch das Angebot: erstmals deckte das Event alle Messehallen auf dem Hamburger Messegelände ab. Das OMR22 Programm gestalteten über 800+ Top-Sprecher:innen und Referent:innen, darunter Branchen-Expert:innen, Entscheider:innen des Digital Businesses, erfolgreiche Gründer:innen, Investor:innen und sogar Hollywood-Größen wie US-Schauspieler Ashton Kutcher und Regisseur und New York Bestseller Autor Quentin Tarantino.

Das OMR Festival ist damit, gemessen an den Besucherzahlen, in den Kreis der größten Branchenevents weltweit aufgestiegen. Darüber hinaus wurde traditionell für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt: Partys an den Ständen der über 500 Aussteller, darunter Branchenriesen wie Meta, Google und Salesforce und insgesamt elf Live-Konzerte von Musik-Acts wie Sido, RIN, Marteria, Kraftklub, Zoe Wees und vielen weiteren.

Die OMR Konferenz – unter anderen mit Ashton Kutcher und Quentin Tarantino

Die aktuell wichtigsten Digital-Trends wurden am zweiten Festival-Tag auf der Conference-Stage diskutiert. OMR-Gründer Philipp Westermeyer präsentierte mit seiner Keynote “State of the German Internet” zu Beginn einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen der digitalen Welt. Donata Hopfen, Geschäftsführerin der Deutschen Fußball-Liga (DFL), skizzierte ihren digitalen Zukunftsplan für die Bundesliga und Autor auch Rutger Bregman und „Gorillas“- Gründer Kagan Sümer berichteten von ihren Gedanken und Plänen. Der Investor und Autor Matthew Ball beschrieb das Phänomen Metaverse.

Er zählt in diesem Bereich weltweit zu den wichtigsten Vordenkern. Für Hollywood-Flair in Hamburg sorgten derweil Schauspieler Ashton Kutcher und New York Times Bestseller-Autor Regisseur Quentin Tarantino, der noch zum frühen Abend erwartet wird. Kurz davor ebenfalls noch geplant ist der Auftritt der Vorstandschefin der Parfümerie-Kette Douglas, Tina Müller, gemeinsam mit Rapperin und Social-Media-Star Shirin David.

Newcomer 2022: FUTURE MOVES – New Mobility Summit und Finance Forward Konferenz

Auf starkes Interesse bei den Besucher:innen stießen während OMR22 auch die Events, die in diesem Jahr Premiere feierten. Am ersten Tag wurde die Konferenzbühne einen Tag lang Plattform für Visionen, neue Konzepte und zukunftsweisende Projekte im Mobilitätsbereich. Internationale Speaker wie will.i.am, Tony Fadell und weitere berichteten, wie sie die Transformation der Fortbewegung vorantreiben. Für einen erfolgreichen Wandel bedarf es jedoch auch einer neuen Herangehensweise an Stadtplanung und -entwicklung, wie der dänische Star-Architekt Bjarke Ingels berichtete.

Einblicke gaben auch führende Vertreter:innen aus der Autobranche, etwa Henrik Wenders von Audi oder Oliver Blume von Porsche. FUTURE MOVES Host Kai Pflaume begrüßte auch Gründer:innen und CEOs von Mobility-Unternehmen wie FREE NOW, Tier Mobility, Miles Mobility und MOIA sowie vom HVV und der S-Bahn Hamburg. Vodafone und Meta ergänzten die vielfältigen Blickwinkel durch Eindrücke aus der Sicht der Digitalbranche. Die beiden Rennfahrer:innen Felix von der Laden und Sophia Flörsch gaben einen Ausblick auf die Zukunft des Motorsports. FUTURE MOVES wurde initialisiert, um alle die zu vernetzen, die sich mit der Idee einer nachhaltigen, digitalisierten Mobilität identifizieren.

Erstmals gab es im Rahmen des OMR Festivals eine eigene Bühne für die Transformation der Finanzwelt auf der Finance-Forward-Konferenz. Die spannendsten Köpfe der Branche versammelten sich hier, um zu Trends, Technologien und die wichtigsten Fragen rund um Fintechs, Neobanking und der Kryptoszene zu diskutieren.

Mit dabei war Changpeng Zhao, bekannt als CZ, Krypto-Milliardär und Gründer der weltgrößten Kryptobörse Binance. Außerdem sprachen die Gründer von zwei milliardenschweren Smartphone-Banken auf der Bühne: Valentin Stalf von N26 und Nik Storonsky von Revolut. Nina Pütz ist die Chefin von Ratepay, einer der wichtigsten deutschen Payment-Player. Sie trat ebenfalls auf sowie Henrich Blase, der das Vergleichsportal Check24 aufgebaut hat. Er gibt nur wenig Interviews und tritt nur selten in der Öffentlichkeit auf.

Philipp Westermeyer, Gründer OMR: “Das OMR22 Comeback ist eine berufliche Leistung, auf die alle Beteiligten sehr stolz sein können. Mein Dank gilt dem ganzen Team, den Speaker:innen, die das Festival besonders gemacht haben und natürlich den zahlreichen Besucher:innen, Partnern und Ausstellern – insbesondere für das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben nach längerer Zeit ohne Groß-Events. Nach vielen Highlights 2022 werden wir alles daransetzen, um auch bei OMR23 wieder abzuliefern.“

Dr. Peter Tschentscher, Hamburgs Erster Bürgermeister: „Mit dem OMR Festival steht Hamburg im Mittelpunkt der internationalen Digitalszene. Das Treffen in der Hansestadt setzt neue Trends und Standards, die von hier aus um die Welt gehen. Mit seiner starken Digital- und Kreativszene ist Hamburg der richtige Standort für Europas wichtigstes Branchentreffen, um neue Kontakte zu knüpfen und Kooperationen zu schließen. Vielen Dank an Philipp Westermeyer und das OMR-Team für dieses besondere Festival.”

Bildquelle/ Fotograf: Ronny Barthel

Quelle OMR by Ramp 106 GmbH