Online-Kredit abschließen – Das sollten Kreditnehmer wissen

Die Option, einen Kredit bequem von zu Hause aus via Internet abzuschließen, hat viele Vorteile und ein Online-Kredit kann klug genutzt ein nützliches Finanzinstrument für unterschiedliche Zwecke sein. Allerdings ist es entscheidend, zu wissen, worauf man bei Online-Krediten achten sollte. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die wesentlichen Aspekte, die Kreditnehmer im Auge behalten sollten, um fundierte und verantwortungsvolle Entscheidungen bei der Aufnahme von Online-Krediten zu treffen.

Was ist ein Online-Kredit?

Im Grunde genommen ist ein Online-Kredit ein ganz normales Darlehen. Ein Online-Kredit kann für unterschiedliche Zwecke – als Verbraucherkredit, Autokredit oder Immobilienkredit – beantragt werden. Es handelt sich bei einem Online-Kredit um einen Ratenkredit, bei dem Höhe und Kreditkonditionen abhängig von verschiedenen Faktoren variieren können. Der Unterschied zu anderen Ratenkrediten besteht darin, dass im Rahmen eines Online-Kredits von der Antragstellung bis zur Auszahlung alle Prozesse via Internet ablaufen. Der Kredit wird online beantragt, genehmigt und verwaltet. Dokumente in Papierform sind in der Regel nicht erforderlich.

Einen Online-Kredit kann man bei zahlreichen Banken und Kreditinstituten abschließen. Einige Anbieter haben sich auf Online-Geschäfte spezialisiert. Große Banken bieten Online-Kredite als eigene Produkte oder in Zusammenarbeit mit einer Finanzgruppe an. Ein bekanntes Beispiel ist der Online-Kredit bei easyCredit als Produkt der TeamBank und Teil der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die Einzelheiten im Prozess sowie die genauen Anforderungen können von Finanzinstitut zu Finanzinstitut variieren.

Vorteile eines Online-Kredits

Viele Kreditnehmer schätzen den Online-Kredit aufgrund des Komforts bei der Beantragung und Verwaltung und aufgrund der Geschwindigkeit des Prozesses. Kreditvergleich, Kreditantrag und Kreditverwaltung können bequem von Zuhause und von jedem anderen Ort aus abgewickelt werden, solange ein Internetzugang verfügbar ist. Antrag und Genehmigung des Kredits erfolgen häufig besonders schnell – schon allein, weil persönliche Beratungsgespräche mit der Bank und Anfahrtswege entfallen. Darüber hinaus ist ein Online-Kredit häufig mit einem geringeren bürokratischen Aufwand verbunden. Der Kreditantrag erfordert weniger Papiere und Dokumente, was die Antragstellung und die Bearbeitung vereinfacht. Das Video-Ident-Verfahren erlaubt eine schnelle und unbürokratische Identifizierung des Antragstellers. Online-Tools helfen Kreditnehmern bei der Budgetplanung, Kreditberechnungen und anderen finanziellen Entscheidungen.

Ein weiterer Vorteil des Online-Kredits besteht darin, dass der Abschluss unabhängig von den üblichen Banköffnungszeiten ist.

Im Internet gibt es eine Vielzahl von Online-Kreditgebern, und Kreditnehmer können leicht verschiedene Angebote vergleichen, um den besten Kredit mit den günstigsten Zinssätzen und Konditionen zu finden.

Erster Schritt: Kreditvergleich

Vor dem Kredit kommt die Recherche. In einem ersten Schritt sollten Kreditnehmer möglichst viele Kreditangebote vergleichen und prüfen. Vergleichsportale schaffen einen guten Überblick und mit wenigen Klicks erhält man einen Vergleich über die Möglichkeiten und Konditionen bei Dutzenden Banken mit Bezug auf die persönlichen Anforderungen.

Um ein echtes Angebot zu erhalten, müssen dann bereits genauere Informationen eingereicht werden. Auch bei Online-Krediten benötigen die Banken genaue Auskünfte zu Fragen nach dem Arbeitsverhältnis, dem Einkommen, bestehenden Kreditverhältnissen und Leasingverträgen sowie Familienstand und Unterhaltsverpflichtungen. Vor der Antragstellung sollten all diese Informationen bereitstehen. Zudem ist davon auszugehen, dass die Bank eine Schufa-Auskunft heranziehen wird.

Hinweis: Kommt nach einer verbindlichen Kreditanfrage kein Kreditvertrag zustande, kann dies zu einer Verschlechterung der Bonität im Hinblick auf zukünftige Kreditanträge führen. Dies gilt auch bei Online-Krediten. Aus diesem Grund ist es ratsam, zunächst unverbindliche Anfragen zu den Kreditkonditionen zu stellen.

Online-Kredite und Sicherheit

Wird ein Kredit online beantragt, bearbeitet und verwaltet, spielen die Punkte Datenschutz und Sicherheit eine ganz besonders entscheidende Rolle. Seriöse Online-Kreditgeber setzen fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen ein, um die Vertraulichkeit der persönlichen und finanziellen Informationen der Kreditnehmer zu gewährleisten. Kreditnehmer sollten vor der Kreditaufnahme auch in dieser Hinsicht zum Anbieter recherchieren.

Ein seriöser Kreditgeber ist in der Regel bei der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, gemeldet, denn viele Dienstleistungen des Finanzwesens sind erlaubnispflichtig. Eine sichere Online-Bank achtet zudem auf die Sicherheit ihrer Website, was sich leicht am Vorhängeschlosssymbol neben der URL der Website erkennen lässt. Zudem sollte es sich um eine https-Seite handeln. Das S in https steht für secure – sicher. Ein seriöser Kreditgeber wird zudem eine hohe Anzahl positiver Bewertungen auf Bewertungsportalen haben.

Ein eindeutiges Warnsignal für unseriöse Angebote sind sogenannte Vorkosten. Verlangt ein Kreditgeber Geld von seinem Kunden, bevor dieser die Kreditsumme ausgezahlt bekommt, handelt es sich in der Regel nicht um ein seriöses Unterfangen. Derartige Vorkosten werden häufig bei Krediten verlangt, die trotz negativer Schufa-Einträge vergeben werden.

Tipp: Kreditnehmer können für Anfragen zu Online-Krediten eine eigene E-Mail-Adresse anlegen. Denn je nachdem, bei welchen Instituten angefragt wird, kann dies mit zahlreichen Werbemails verbunden sein und man verliert schnell den Überblick im üblichen Postfach.

Konditionen und Optionen prüfen

Ansonsten gelten für den Abschluss eines Online-Kredits ähnliche Dinge wie beim Abschluss eines Kredits bei der Bank vor Ort. Das wichtigste Vergleichsinstrument ist der effektive Jahreszins. Dieser inkludiert sämtliche Kreditkosten. Entscheidend für die Kreditaufnahme sind zudem die Rückzahlungsbedingungen. Kreditnehmer sollten sich genau überlegen, wie hoch die Raten sein dürfen, um ausreichend Puffer zur Verfügung zu haben und es gilt darauf zu achten, ob eine vorzeitige Rückzahlung des Kredits, Sondertilgungen oder Ratenpausen möglich sind.

Autorin: Nicole Pfeiffer

Foto/Quelle/ Credits: stock.adobe.com – Mediteraneo

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder