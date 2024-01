Chef der Polizeigewerkschaft fordert 20.000 zusätzliche Polizisten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, fordert 20.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei. Das sagte er dem Nachrichtenmagazin „Focus“.

In den Bundesländern fehlten 15.000 Polizisten, bei der Bundespolizei 4.000 und beim Bundeskriminalamt und den Verfassungsschutzbehörden je 500. „Das vergangene Jahr und die vielen Krisen“, so Kopelke, „haben gezeigt, dass wir wesentlich mehr Polizisten brauchen, um den Menschen in Deutschland die Sicherheit zu bieten, die sie wünschen“. Die im Vergleich zum Vorjahr glimpflich abgelaufene Silvesternacht habe gezeigt, wie wichtig eine starke Polizeipräsenz ist. Kopelke: „Viel hilft viel, das ist eine zentrale Lehre.“ So hatte Berlin die Kräfte im Vergleich zum Jahreswechsel 22/23 mehr als verdoppelt, auch Hamburg und Bremen hatten erheblich mehr Polizisten im Einsatz.



Foto: Verbotene Pro-Palästina-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts