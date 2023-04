Philipp Hofsommer better ventures

better ventures holt Philipp Hofsommer als Head of Product & People und baut Impact-Angel Club aus

Der Impact-Angel-Club better ventures setzt seine erfolgreiche Entwicklung fort und erweitert das Team: Philipp Hofsommer (32) kommt vom Center for Digital Technology and Management (CDTM). Hofsommer hat dort das Institut geführt sowie Innovationsprojekte und Partnerschaften mit der Industrie verantwortet. In der neu geschaffenen Position soll er als Head of Product & People die Vielfalt der Angel-Community und deren Gruppenintelligenz weiter aktivieren, um better ventures langfristig zum führenden Impact-Startup-Ecosystem in Europa zu entwickeln.

Der Impact-Angel-Club better ventures setzt sein Wachstum weiter fort und vereint mittlerweile über 60 erfolgreiche Unternehmer:innen, u. a. die Gründer:innen von Flaschenpost, Flaconi, HelloBody, der kartenmacherei, Lillydoo, everdrop oder Ankerkraut. Gemeinsam investieren die Business Angel über den Impact-Angel-Club in Impact-Startups.

Als Head of Product & People soll Hofsommer den Austausch der Gründer-Teams und Business Angels auf der Plattform mittels digitaler und physischer Austauschformate, Learning Sessions und Best Practices weiter professionalisieren. Zuvor hat Hofsommer das Center for Digital Technology and Management (CDTM) für vier Jahre geführt.

Mit über 1.000 Alumni, 250 Unternehmen und 7 Unicorns, deren Gründer:innen am Entrepreneurship-Programm teilgenommen haben, gilt das CDTM als eine der Kaderschmieden für die Startup-Elite in Europa. Parallel zu seiner Funktion am CDTM beschäftigte sich Hofsommer in seiner Promotion mit der Selektion und Beziehung von Venture Capital Fonds und deren Geldgeber:innen. Zuvor hat er bei einem Startup in Singapur die Bereiche Fundraising, Legal und HR verantwortet und eng mit dem Gründer zusammengearbeitet.

„Wir vereinen in unserem Zusammenschluss aus Unternehmer:innen einen enormen Schatz an Gruppenintelligenz. Mit Philipp wollen wir dieses Potenzial noch stärker heben und den Community-Gedanken (von Unternehmer:innen für Unternehmer:innen) unserer Plattform weiter ausbauen.

Durch seine vorherigen Stationen bringt Philipp unglaublich viel Erfahrung auf diesem Gebiet mit. Wir haben bereits in der Vergangenheit mit ihm und dem CDTM zusammengearbeitet und bereits dort festgestellt, wie ambitioniert und intrinsisch motiviert er ist, die Welt und das Startup-Ökosystem für Menschen zu verbessern. Mit seiner Expertise, seinem Netzwerk und seinen Werten passt er hervorragend zu uns“, heißt Tina Dreimann, Co-Gründerin und Geschäftsführerin von better ventures, den Neuzugang willkommen.

„better ventures hat mit seinem Impact-Angel-Club ein einzigartiges Ökosystem für nachhaltiges Unternehmertum geschaffen. Aus meiner eigenen Mitgründung und Forschung beim CDTM weiß ich, wie groß der Wert von frühphasigen Angel-Investor:innen sein kann. Gemeinsam mit better ventures möchte ich deshalb die aktivste Impact-Angel-Community Europas bauen und so das Finanzierungsökosystem für Startups verbessern“, begründet Philipp Hofsommer seine Entscheidung.

Bild e (Co-Founder, Managing Director), Philipp Hofsommer (Head of Product & People), Tina Dreimann (Co-Founder, Managing Director) (v. l. n. r.) © better ventures

Quelle hypr.agency