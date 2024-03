PIONEER LAB der Hochschule Fresenius fördert Erfolg von Start-up RadlHeld

Das PIONEER LAB, das zentrale Innovationszentrum der Hochschule Fresenius, freut sich, dass Martin Linke, Co-Founder und CEO von RadlHeld, aktuell in der populären RTL+-Sendung „Alone – Überlebe die Wildnis“ zu sehen ist, die jeden Donnerstag ausgestrahlt wird. Die Sendung versetzt zehn Kandidat:innen in die raue kanadische Wildnis, wo sie auf sich allein gestellt sind und um das Überleben kämpfen. Der 33-jährige Schwalbacher zählt nach den ersten sechs von insgesamt zehn Folgen zum engeren Kreis der Favorit:innen auf den Sieg, der mit 75.000 Euro dotiert ist.

„Wir sind sehr stolz auf Martin Linke und seine Teilnahme an der Show ‚Alone‘,“ sagt Maximilian Faust, Leiter des PIONEER LABs und Geschäftsführer der Fresenius Pioneer Ventures. „Sein Durchhaltevermögen und seinen Mut, neue Wege zu beschreiten, hat er bereits als Co-Founder und CEO des Start-ups RadlHeld bewiesen, das wir im PIONEER LAB fördern.“

RadlHeld ist ein digitaler Fahrradmarktplatz, der eine Übersicht an verfügbaren Fahrrädern der Händler:innen in Deutschland ermöglicht sowie einen einfachen und effizienten Fahrradkauf, ganz ohne Wartezeit. Gleichzeitig digitalisiert RadlHeld Prozesse für Fahrradhändler:innen. Herz des Start-ups wird eine Community rund ums Thema Radfahren und Outdoor-Abenteuer sein, die etwa Touren vorschlägt und Naturbegeisterte für Abenteuer im Freien vernetzt.

Das Start-up wurde 2022 von Martin Linke und Johannes Haufe gegründet, wobei Martin Linke Alumnus der Hochschule Fresenius ist. Neben seiner Arbeit als Ingenieur im Prozessmanagement bei BMW hat er einen Master in Digital Management (M.A.) an der Hochschule gemacht und ist so auf den sogenannten Company Builder des PIONEER LABs aufmerksam geworden. Der Company Builder ist Teil der Spitzenförderung des PIONEER LABs und besteht aus verschiedenen Inkubatoren- und Acceleratoren-Programmen.

„Alone – Überlebe die Wildnis“ ist eine Survival-Show, in der zehn Kandidat:innen in der entlegenen kanadischen Wildnis von Vancouver Island ausgesetzt wurden. Sie mussten sich allein durchschlagen und waren dabei den Kräften der Natur ausgesetzt. Die Teilnehmer:innen durften nur eine begrenzte Auswahl an Gegenständen mitnehmen, um möglichst lange durchzuhalten, und mussten sich ausschließlich von dem ernähren, was die Natur ihnen bot. Dabei waren sie völlig auf sich gestellt und filmten sich auch selbst, isoliert und ohne Kontakt zur Außenwelt – es gab kein Kamerateam, keine Producer:innen, keine Anweisungen.

Martin Linke sagt über diese Erfahrung: „Die Teilnahme an ‚Alone – Überlebe die Wildnis‘ war das schönste und härteste Erlebnis meines Lebens. Das schönste, weil ich die Freiheit liebe und wenn ich draußen in der Natur bin, ist das maximale Freiheit für mich. Das härteste Erlebnis, weil die Natur einfach ehrlich ist. Jeden Fehler, den du machst, bekommst du als Konsequenz sofort zurück in die Kauleiste. Aber die Natur gibt dir auch etwas zurück. Ich habe mich nicht nur mit einem Eichhörnchen angefreundet, das ich Russell getauft habe, sondern auch mit einem Bären. Es war wie verrückt, als ich den größten Hunger hatte, hat er mir einen Fisch neben meine Kamera gelegt. Das treibt mir heute noch Tränen in die Augen.“

Martin ist nicht nur ein absoluter Profi, was alle erdenklichen Survival-Skills angeht. Als Sohn eines Jägers und Försters lebt er seit Kindertagen in und mit der Natur. Er ist versiert darin, sich unter den widrigsten Umständen Nahrung zu beschaffen. Schon als Jugendlicher hat er an Angelmeisterschaften teilgenommen und ist heute zudem Jäger. Für ihn ist die Natur der Ausgleich zu seinem Business-Alltag in Frankfurt und München.

So kam es auch zur Gründung von RadlHeld: „Ich mag mich einfach aufs Radl setzen, loszufahren und die Freiheit zu spüren“, erklärt der Start-up-Gründer. „Für mich ist das eine Möglichkeit, dem Alltag zu entkommen.“

Zu sehen ist „Alone – Überlebe die Wildnis“ auf „RTL+“, dem Streamingdienst von RTL. Immer donnerstags wird jede Woche eine neue Folge veröffentlicht. Die kommenden Sendetermine sind: Folge 7: 21. März, Folge 8: 28. März, Folge 9: 4. April. Die letzte Folge 10 mit Bekanntgabe der oder des Sieger:in wird am 11. April online gestellt. Sehen kann man die Abenteuer von Martin Linke aber nur, wer den RTL-Streamingdienst für 6,99 Euro pro Monat abonniert hat.

Alternativ kann man auf dem YouTube-Kanal des Abenteurers verfolgen, wie er sehr unterhaltsam bereits veröffentlichte „Alone“-Episoden kommentiert: @MartinLinke-DerAbenteurer

Das PIONEER LAB der Hochschule Fresenius ist stolz darauf, Gründerinnen und Gründer wie Martin Linke auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen.

