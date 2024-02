Planity, die führende französische Buchungsplattform für die Beauty-Branche, erhält 45 Millionen Euro in der Finanzierungsrunde der Serie C, um die internationale Expansion voranzutreiben

Planity wurde 2017 gegründet und ist die zweitgrößte SaaS-Plattform für Online-Buchungen in der Beauty-Branche in Deutschland.

Die Finanzierungsrunde wurde von InfraVia Capital Partners angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Anteilseigner Crédit Mutuel Innovation, Revaia und Bpifrance Digital Venture. Damit erhöht sich die Gesamtfinanzierung seit der Gründung auf 95 Millionen Euro.

Diese Finanzierung ermöglicht es Planity, seine europäische Expansion zu beschleunigen, 300 neue Mitarbeiter einzustellen und sein Produkt mit Hilfe von KI weiterzuentwickeln.

Das Start-Up mit französischen Wurzeln revolutioniert den europäischen Terminbuchungsmarkt

Planity wurde 2017 von Antoine Puymirat und den Mitbegründern Jérémy Queroy und Paul Vonderscher ins Leben gerufen und ist die führende Plattform für die Buchung von Beauty-Terminen in Frankreich. In den letzten 18 Monaten hat Planity auch in Deutschland und Belgien eine bedeutende und wachsende Marktposition erlangt und ist in diesen Ländern auf Platz zwei vorgerückt. In Deutschland hat Planity einen Marktanteil von 19 % bei Beauty-Betrieben, die mit einer Software ausgestattet sind und beschäftigt bereits heute 74 Mitarbeiter in ganz Deutschland – im Außendienst sowie vor Ort im Kölner Büro. Über 10 Millionen Friseur – und Kosmetiktermine werden jeden Monat über die innovative Lösung von Planity mit nur wenigen Klicks gebucht. Die Salons verzeichnen innerhalb eines Jahres einen Umsatzanstieg von bis zu 16%, da die Anzahl der verpassten Termine durch Erinnerungs-SMS deutlich gesunken ist, die Buchungshäufigkeit zugenommen hat und durch die Reichweite der Plattform neue Kunden gewonnen werden konnten.

Internationales Wachstum sorgt für starke finanzielle Performance in 2023

Nachdem Planity in seinem Heimatmarkt erfolgreich die Gewinnschwelle erreicht hat, will das Unternehmen nun auch in Belgien, Deutschland und Europa die Nummer eins werden. Mit mehr als 40.000 Betrieben, die bereits die Planity Software nutzen, erzielte Planity im Jahr 2023 Einnahmen (Annual Recurring Revenue / ARR) in Höhe von 40 Millionen Euro bei einem Wachstum von 60 %.

Entscheidende Finanzierungsrunde zur Erschließung neuer Märkte

Um seine Wachstumsziele zu erreichen, hat Planity eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 45 Millionen Euroabgeschlossen, die vom französischen Wachstumsfonds InfraVia Capital Partners geleitet wurde und an der sich die bestehenden Anteilseigner Crédit Mutuel Innovation, Revaia und Bpifrance Digital Venture beteiligten. Für einen reibungslosen Verlauf der Verhandlungen sorgte Arma Partners und fungierte als exklusiver Finanzberater von Planity. Das Startup plant, sein Produkt weiterzuentwickeln, Zukäufe zu tätigen und in neue Branchen zu investieren.

Kommunikative KI zur Automatisierung von telefonischen Terminbuchungen

Um die Internationalisierung, die wirtschaftliche Entwicklung und die Verbesserung der Software voranzutreiben, plant das 400 Mitarbeiter zählende Unternehmen Planity, in 2024 weitere 300 Stellen zu schaffen – in Deutschland soll die Belegschaft bis Ende des Jahres verdoppelt werden. Zu den geplanten Entwicklungen gehört die Integration von Conversational AI, um Anrufe und Terminbuchungen per Telefon zu verwalten und Kunden die Möglichkeit zu geben, Kartenzahlungen über ihr Mobiltelefon abzuwickeln.

Antoine Puymirat, CEO und Mitbegründer von Planity: „Diese Finanzierungsrunde ist ein weiterer Beweis für die Relevanz unseres Konzepts und für das Vertrauen der Finanzwelt. Wir freuen uns sehr, dass wir auf die Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre zählen können, während wir InfraVia als neuen Geldgeber willkommen heißen. Wir nähern uns einem entscheidenden Kapitel unserer Reise. Nachdem wir uns eine führende Position in Frankreich gesichert und schnell eine bedeutende Präsenz auf dem deutschen und belgischen Markt aufgebaut haben, werden wir alles daran setzen, unseren nationalen Erfolg dort zu wiederholen.“

Guillaume Santamaria, Partner bei InfraVia Capital Partners: „Das von Planity entwickelte Geschäftsmodell wurde in drei Ländern effizient umgesetzt und zeigt weltweit einen starken Branchentrend auf. Die Führungskräfte des Unternehmens und ihre Teams können daher zu Recht große Ambitionen hegen. Wir freuen uns, an der Entwicklung einer innovativen Lösung mitzuwirken, die das tägliche Leben von Zehntausenden von Beauty-Profis und Millionen von Konsumenten verändert.“

Bild:Planity

Quelle:Planity