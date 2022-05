Stars kochen ihre Lieblingsgerichte und verkaufen sie zugunsten der Hamburger Tafel an Besucher*innen der Shopping Mall

Lecker zu Mittag essen, TV-Stars treffen und dabei Gutes tun. In der Europa Passage Hamburg kochen vom 8. bis zum 11. Juni 2022 jeweils zwischen 12 und 15 Uhr Prominente ihre Lieblingsgerichte für Besucher*innen des Einkaufszentrums am Hamburger Jungfernstieg. Die Speisen werden zugunsten der Hamburger Tafel e.V. verkauft. In der eigens errichteten Show-Küche im Erdgeschoss der Shopping Mall werden Katharina Wackernagel, Gerit Kling, Laura Osswald, Prince Damien, Ina Paule Kling, Harald Maack, Linda Nobat und Fabian Harloff am Herd ihr Bestes geben.

Einladung zur einzigartigen Mittagspause

An vier aufeinanderfolgenden Tagen im Juni können Hamburger*innen eine einzigartige Mittagspause in der Europa Passage Hamburg verbringen. Für den guten Zweck kann man außergewöhnliche Gerichte genießen, Fernseh-Stars hautnah erleben, Selfies machen, sich Autogramme holen – und seinem Lieblings-Promi zum Sieg bei der Promi-Koch-Challenge verhelfen. Der Ehrgeiz ist groß, einen möglichst hohen Spenden-Betrag für die Hamburger Tafel e.V. zu erkochen. Daher batteln sich die prominenten Köchinnen und Köche um den Verkauf der meisten Portionen. „Wir laden alle Besucher*innen ein, unsere große Charity- Cooking-Aktion zu unterstützen, gut zu essen und etwas Besonderes zu erleben“, so Jörg Harengerd, Centermanager der Europa Passage. „Per Ball-Voting kann man das leckerste Promi-Gericht zum Gewinner unseres Promi-Kochens küren.“

Mittwoch, 8. Juni: Model Linda Nobat & Sänger Prince Damien

Für ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ zog das hessische Model Linda Nobat Anfang des Jahres ins TV-Dschungelcamp, wo sie ihre prominenten Mitbewohner am südafrikanischen Lagerfeuer bekochte. Ihre Fans verwöhnt sie nun live am Mittwoch, den 8. Juni, zwischen 12 und 15 Uhr, in der Europa Passage Hamburg. Zugunsten der Hamburger Tafel e.V. können Kostproben ihrer Kochkunst erworben werden. Zusätzlich zum Lieblingsgericht von Sänger Prince Damien. Der fröhlich-quirlige Dschungel- und DSDS-Gewinner gibt im „Battle der Dschungel-Stars“ direkt am Herd nebenan ordentlich Gas.

Donnerstag, 9. Juni: Schauspielerinnen Katharina Wackernagel & Ina Paule Klink

Zwei vielbeschäftigte Schauspielerinnen kochen am Donnerstag, den 9. Juni, von 12 bis 15 Uhr, in der Europa Passage: Katharina Wackernagel und Ina Paule Klink kommen zwischen Textlernen, Proben und Dreharbeiten in die Hansestadt, um den Hamburger Tafel e.V. zu unterstützen. Im „Battle der Krimi-Stars“ bruzzeln die beliebten Darstellerinnen um die Wette. Seit 2022 ist Katharina Wackernagel die neue Kommissarin der ARD-Erfolgsserie ‚Mord mit Aussicht‘. Mit Hauptrollen in ‚Das Wunder von Bern‘, ‚Das Wunder von Lengede‘, ‚Die Luftbrücke – nur der Himmel war frei‘, ‚Contergan – nur eine Tablette‘ oder ‚Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau‘ erspielte sie sich zahlreiche Filmpreise und eine große Fangemeinde. Genauso beeindruckend ist die Karriere von Ina Paule Klink. In über zwei Jahrzehnten avancierte sie in der ZDF-Kult-Krimiserie ‚Wilsberg‘ zum Publikumsliebling und begeistert aktuell in der ARD in ‚Der Zürich-Krimi‘.

Freitag, 10. Juni: ‚Notruf Hafenkante‘-Stars Fabian Harloff & Harald Maack

Hamburger Schnack ertönt am Freitag, den 10. Juni, von 12 bis 15 Uhr zwischen Ofen und Pfannen. Dann treten die beiden Schauspieler Harald Maack und Fabian Harloff zum „Battle der Notruf Hafenkante-Stars“ zugunsten der Hamburger Tafel e.V. in der Europa Passage an. Beide gehören seit 2007 zum Darsteller-Team der in Hamburg spielenden beliebten ZDF-Serie ‚Notruf Hafenkante‘. Darin ist Harald Maack die gute Seele des Reviers, Polizeihauptkommissar Wollenberger, liebevoll Wolle genannt. Fabian Harloff wird als Notarzt Dr. Phillip Haase regelmäßig zu den Einsätzen gerufen. Beide hoffen, dass viele Fans der Serie mit großem Hunger und dicken Portemonnaie vorbeikommen.

Samstag, 11. Juni: Serien-Stars Gerit Kling & Laura Osswald

Kundinnen und Kunden der Europa Passage können am letzten Tag der Charity-Koch-Aktion für den Hamburger Tafel e.V. in die Töpfe von Gerit Kling und Laura Osswald gucken. Am Samstag, den 11. Juni, bereiten die beiden Schauspielerinnen von 12 bis 15 Uhr ihr jeweiliges Lieblingsessen im „Battle der Serien-Stars“ zu. Zumindest im TV sah man beide bisher nicht am Herd. Gerit Kling trägt in ihren Fernseh-Rollen häufig einen Arztkittel wie in den großen Serien-Erfolgen ‚In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte‘, ‚Die Rettungsflieger‘ und ‚Notruf Hafenkante‘ oder bezaubert das Publikum inmitten schöner Landschaften wie bei ‚Das Traumschiff‘, ‚Kreuzfahrt ins Glück‘ oder ‚Rosamunde Pilcher‘.

In diesen romantischen TV-Produktionen wirkte auch Laura Osswald schon mit. Große Bekanntheit erlangte sie durch die Erfolgs-Serien ‚Doctor ́s Diary‘ und ‚Verliebt in Berlin‘. Privat hat sie das Kochbuch ‚Meal Prep für Mamis‘ herausgebracht. Die Rezepte daraus kocht sie regelmäßig auf Instagram. In der Show-Küche vor den gläsernen Fahrstühlen in der Europa Passage werden die Besucher*innen entscheiden, ob dies ein Vorteil beim Charity-Koch-Duell zugunsten der Hamburger Tafel e.V. ist.

Promi-Koch-Challenge in der Europa Passage Hamburg

Bild: Fabian Harloff Fotograf Patrick Ludolph

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications