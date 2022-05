12.000 Wingcopter für weltweit größten kommerziellen Drohneneinsatz

Der deutsche Lieferdrohnenpionier Wingcopter und Continental Drones Ltd, eine Tochtergesellschaft der in Ghana und Dubai ansässigen Atlantic Trust Holding, haben eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um mit Tausenden von Wingcoptern drohnengestützte Liefernetze auf dem gesamten afrikanischen Kontinent aufzubauen. Diese Netze werden die Zuverlässigkeit und Effizienz bestehender Lieferketten erheblich verbessern, aber auch zur Schaffung völlig neuer Lieferketten beitragen. Die Unternehmen gaben heute bekannt, dass Continental Drones ab sofort als autorisierter Wingcopter-Partner (WAPP) für alle 49 Länder südlich der Sahara fungiert.

Ziel der beiden Partner ist es, in den nächsten fünf Jahren 12.000 Wingcopter 198, die weltweit fortschrittlichste Lieferdrohne, in ganz Afrika einzusetzen. Dies stellt den bislang größten kommerziellen Einsatz in der globalen Lieferdrohnenbranche dar.

In vielen afrikanischen Regionen verhindert unzureichende Infrastruktur eine flächendeckende Gesundheitsversorgung und wirtschaftliche Entwicklung. Die Einrichtung ausgedehnter Drohnen-Liefernetzwerke im afrikanischen Luftraum wird die Logistik in diesen Ländern auf ein neues Niveau heben und dazu beitragen, eine völlig neue Transportinfrastruktur zu schaffen – viel schneller, billiger, nachhaltiger und effizienter als dies durch den Aufbau konventioneller bodengestützter Infrastruktur mit all ihren gesundheitsschädlichen und klimaschädlichen Emissionen möglich wäre.

Die Überbrückung infrastruktureller Lücken durch den Einsatz großer Wingcopter-Flotten, selbst an den entlegensten Orten, wird es Regierungen und dem Privatsektor ermöglichen, ineffiziente Infrastrukturen durch klimaneutrale, zuverlässige und schnelle Logistiklösungen zu ersetzen. Wingcopters Technologie wird dazu beitragen, die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen in Afrika zu verbessern, zum Beispiel durch die bedarfsabhängige Lieferung von Medikamenten, Impfstoffen oder Laborproben, aber auch von wichtigen Gütern des täglichen Bedarfs.

Darüber hinaus haben drohnenbasierte Liefernetzwerke das Potenzial, die wirtschaftliche Entwicklung der Länder, in denen diese aufgebaut werden, anzukurbeln, indem sie Gemeinden besser vernetzen und Tausende neuer Arbeitsplätze für ihren Betrieb schaffen. Da der Wingcopter 198 vollständig elektrisch betrieben wird, trägt er zudem zu einem nachhaltigeren afrikanischen Logistiksektor bei und hilft den Volkswirtschaften auf ihrem Weg Richtung Net-Zero.

“Gemeinsam mit Wingcopter sind wir entschlossen, die Entwicklung und die wirtschaftliche Integration Afrikas zu beschleunigen, indem wir die Errichtung drohnengestützter Liefernetzwerke auf dem gesamten Kontinent ermöglichen. Mit unserer langjährigen Erfahrung vor Ort und der erstklassigen Drohnentechnologie von Wingcopter bieten diese Netzwerke eine echte Chance, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und die Lebensbedingungen von Millionen Menschen zu verbessern. Die afrikanischen Staaten zeigen echte Führungsqualitäten, indem sie diese zukunftsweisende Technologie zum Wohle ihrer Bevölkerung und künftiger Generationen einsetzen“, kommentiert Alexander Asiedu, Gründer von Continental Drones und Chairman der Atlantic Trust Holding.

Tom Plümmer, Mitgründer und CEO von Wingcopter, ergänzt: “Diese Vereinbarung und vertrauensvolle Partnerschaft ist ein echter Game-Changer, der Wingcopter und Continental Drones an die Spitze der Drohnenlieferindustrie hievt. Wingcopter ist bestens aufgestellt, um die enormen Marktchancen der Drohnenzustellung im nächsten Jahrzehnt zu realisieren. Wir sind überzeugt, mit Alex und seinem Team von Continental Drones den afrikanischen Drohnenmarkt in großem Umfang erschließen und gemeinsam Millionen von Menschenleben verbessern und retten zu können.“

Quelle Wingcopter GmbH