Dieses Jahr kommt der Herbst mit cremig-goldenem Pumpkin Oat Latte Bio und verführerisch-leckerer Oat Base Kakao Bio von Blue Farm. Da wird uns nicht nur warm an kalten Tagen, sondern auch gleich wohlig ums Herz. Die beiden neuen Sorten sind einfach unwiderstehlich gut und auch wesentlich gesünder als der Standard Pumpkin Oat Latte vom Café nebenan oder der Kakao aus unseren Kindheitstagen. Mit dem Pumpkin Oat Latte Bio und der Oat Base Kakao Bio bringt Blue Farm unvergleichbaren Geschmack und leuchtend-leckere Farben in unseren Herbst.

Oat Base Kakao Bio

Die Oat Base Kakao kommt in Bio-Qualität und ist zu 100% rein pflanzlich. Der Kakao ist lecker cremig und erhält seine besondere natürliche Süße aus Kokosblütenzucker. Einfach Wasser hinzugiessen, umrühren und fertig ist der himmlische Schokoladengeschmack. Wie bei allen Blue Farm Produkten ist auch hier der Haferdrink durch die Oat Base Bio bereits dem Kakao beigemischt. Da kommen von Groß bis Klein alle in den Genuss, denn der Kakao ist auch bei Kindern sehr beliebt. Da werden Schokoträume wahr.

Pumpkin Oat Latte Bio

Hallo Kürbissaion! Endlich gibt es unseren liebsten Pumpkin Oat Latte in Bio Qualität zum Selbstanrühren. Echtes Kürbispulver gepaart mit ausgewählten Gewürzen wie Tonkabohne, Vanille, Orange und Ingwer verbinden sich mit einem Hauch von Pfeffer zu einer leicht fruchtig-scharfen Note. Ein Geschmack, den wir diesen Herbst nicht vermissen möchten. Der Pumpkin Oat Latte Bio kommt in Pulverform und verbindet 2 in 1, denn der Haferdrink ist dank der Oat Base Bio direkt im Drink mit drin. Da freuen wir uns selbst an grauen Tagen auf unser neues Herbst-Highlight.

Unsere Rezeptidee: Pumpkin Spice Cheesecake (vegan)

Zutaten Kuchenboden

300g Mehl

120g Margarine

80g Rohrzucker

8g Backpulver

6 EL Wasser

Zutaten „Cheese“ Füllung

1000g Vanille Sojajoghurt

100g Vanille Puddingpulver

5 EL Pumpkin Oat Latte Bio

150g Margarine

80g Rohrzucker

Zutaten Topping

40g Biscoff Creme

Anleitung

Den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

Die Zutaten für den Boden mit einem Knethaken vermengen & in eine eingefettete Springform drücken. Margarine schmelzen und mit den restlichen Zutaten der Füllung verrühren & in die Kuchenform geben. Den Kuchen für ca. 60 Minuten backen bis er goldbraun wird & anschließend für mind. 2 Stunden im Kühlschrank abkühlen lassen. Die Biscoff Creme bei unterer Hitze in einer Pfanne erwärmen und über den fertigen Kuchen gießen. Den Kuchen erneut für 2 Stunden abkühlen lassen & anschließend genießen.

Über Blue Farm

„Big things start small“. Blue Farm wurde 2020 von Philip von Have und Katia Pott in Berlin gegründet mit dem Ziel, die Welt der Pflanzendrinks neu und zeitgemäß zu denken, denn pflanzliche Milch besteht zu 90% aus Wasser, welches unnötig verpackt und transportiert wird. Das geht besser – so hat das Start-up aus Berlin sich zur Mission gemacht, mehr als eine Alternative zur klassischen Milch zu sein und ihre pulverbasierten Pflanzendrinks stets auf Nachhaltigkeit und Nährwerte zu optimieren. „Mit kleinen Schritten oder in unserem Fall Schlücken können wir zusammen eine großen Effekt auf unsere Umwelt haben“, so Mitgründerin Katia. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind alle online unter bluefarm.co erhältlich. Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Die Oat Base Kakao Bio und der Pumpkin Oat Latte Bio kosten jeweils 11,29 €.

