Qinao® FOCUS für mehr Leistungsfähigkeit

Das aus Die Höhle der Löwen bekannte Startup Qinao® erweitert seine Produktpalette: Neu im Programm ist Qinao® FOCUS – für mehr Konzentration und optimalen Fokus.

Reizüberflutung kennt jede*r. Bei der Arbeit, im Studium, aber auch in der Freizeit. Besonders durch die Nutzung digitaler Medien verringert sich unsere Aufmerksamkeitsspanne merklich und beträgt laut mehreren Studien nur 8-10 Sekunden.

Um im Alltag leistungsfähig zu sein und die Konzentrationsspanne zu maximieren, entwickelte das Team rund um Apothekerin Annette Steiner-Kienzler Qinao® FOCUS. Das natürliche Nahrungsergänzungsmittel enthält Astaxanthin, das die kognitiven Funktionen des Gehirns unterstützt.

Der Inhaltsstoff Astaxanthin ist das stärkste Antioxidans, das in der Natur zu finden ist. Astaxanthin ist 6.000 mal wirksamer als Vitamin C, 1.500 mal wirksamer als Curcumin und 790 mal wirksamer als Q10. Es unterstützt die Gehirngesundheit, indem es die Bildung neuer Gehirnzellen und die Regenerationsfähigkeit dieser fördert. Außerdem wird die Gehirndurchblutung angeregt und kann so die Gedächtniskapazität optimieren.

„Bereits mit 27 Jahren nimmt die allgemeine Auffassungsgabe ab und die Fähigkeit zum logischen Denken lässt nach. Zusätzlich benötigt unser Gehirn circa 20 Prozent unseres gesamten Energiehaushalts, weshalb es umso wichtiger ist es mit ausreichend relevanten Nährstoffen zu versorgen“, erklärt Annette Steiner-Kienzler, Gründerin von Qinao®.



Im Schnitt hat ein Mensch etwa 60.000 Gedanken an einem Tag. Bei so vielen Gedanken und Reizen von außen ist es wichtig, sein Gehirn und Nervensystem so gut wie möglich bei der Verarbeitung zu unterstützen. Qinao® FOCUS macht genau das: Es hilft langfristig dabei, die tägliche Gehirnleistung maximal auszuschöpfen.

Qinao® FOCUS wird es vorerst in einer limitierten Stückzahl geben.

