ReDev schließt Finanzierung im 6-stelligen Bereich & holt Kambis Kohansal Vajargah als Gesellschafter ins Boot

ReDev, die KI-basierte HR-Plattform für IT-Fachkräfte, holt sich in einer Pre-Seed Business-Angel Runde eine Finanzierung im sechsstelligen Bereich. Zusätzlich unterstützen Gesellschafter, wie Kambis Kohansal Vajargah, Head of Startup Service bei der WKÖ, Christoph Drescher, Serial-Entrepreneur und Startup Mentor sowie Renata Fourmanova, Kommunikations Expertin, das aufstrebende Unternehmen.

Schneller, kostengünstiger und genauer als jeder Headhunter oder andere HR-Lösungen. ReDev ist eine KI-basierte HR-Plattform für IT-Fachkräfte mit einem Social-Media-Ansatz zur Gewinnung und aktiven Einbindung der Kandidaten. Denn der Kampf um Talente der IT-Branche ist bereits in vollem Gange. 61 % der Unternehmen sind heute nicht in der Lage, geeignete Entwickler zu finden, denn alleine in Österreich fehlen laut der WKÖ 24.000 IT-Fachkräfte. Abdolreza Ghaemi, Founder von ReDev kennt diesen Markt, sowohl von der Entwickler- als auch der Unternehmensseite. Doch seine Geschichte entwickelte sich anders:

Der aus dem Iran geflüchtete IT-Fachmann hat nach dem Erhalt der Rot-Weiss-Rot Karte über 350 Bewerbungen abgeschickt und ist trotz seiner langjährigen Erfahrung jedesmal durch das Bewerbungsraster gefallen, ähnlich wie andere aus dem Iran geflüchtete Kolleginnen und Kollegen von ihm. Mit dieser Erfahrung und einem weitreichenden Netzwerk aus IT Fachleuten beschloss er, seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und entwickelte mit einem 11 köpfigen Team eine HR-Plattform, die mit Hilfe einer ausgeklügelten KI den Unternehmen die besten IT-Talent Matches mit einer Passgenauigkeit von über 93% schnell und passgenau präsentiert. Auf der anderen Seite bietet ReDev eine Social Media App für Entwickler, die ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren und von Kollegen zu lernen, während sie damit ein zusätzliches Einkommen generieren können.

Ghaemi konnte bereits in der Vergangenheit als “klassischer” Headhunter viele IT Fachkräfte-Positionen im In- und Ausland erfolgreich besetzen. Er kennt die Hürden und Problematiken, die richtigen IT-Fachkräfte zu finden, sowie die Möglichkeiten, wie man ein gut funktionierendes IT-Team sowohl Inhouse als auch ausgelagert bilden kann. Bereits jetzt haben sich über 2200 IT-Fachkräfte bei ReDev angemeldet und warten auf einen Match. ReDev kooperiert in Österreich auch mit vielen Partnern, u.a. WorkInEurope, die Unternehmen helfen, schnell und unkompliziert Rot-Weiss-Rot Karten zu bekommen.

Im DACH Raum haben sich bereits über 100 Unternehmen für die Leistungen von ReDev angemeldet bzw. vorangemeldet und die ersten Positionen in Österreich und Deutschland wurden bereits erfolgreich besetzt.

“Es gibt viele gute IT-Fachkräfte, die es schwer haben, einen Job zu finden, da sie wegen Migrationshintergrund und damit verbundenen sprachlichen Barrieren durch die oft automatisierten Bewerbungsprozesse fallen. Mit ReDev wollen wir genau dieser Problematik entgegenwirken. Denn wir bieten Unternehmen die besten vorhandenen Matches auf genau ihre Ausschreibung, die wir durch relevante Fragen an den Arbeitgeber akribisch ermitteln”, erklärt Abdolreza Ghaemi, CEO und Co-Founder von ReDev.

Das Pre-Seed Investment wird in Sales, Marketing und Produktentwicklung investiert. Des Weiteren ist Abdolreza Ghaemi offen für weitere Investoren, Partner und neue Kunden, die den Kampf um Talente gemeinsam mit ReDev beenden wollen.

Bild Abdolreza Ghaem und Reza Jafarpour copyrights Studio f6

Quelle talkabout. Kommunikationsberatung e.U.