EnBW übernimmt den Solarpionier DZ4

Das Energieunternehmen stockt seine Anteile am Hamburger Spezialist für die Pacht von Eigenheim-Solaranlagen auf und wird alleiniger Anteilseigner. Gemeinsam soll DZ4 weiter wachsen und die Energiewende im Eigenheim vorangetrieben werden.

Karlsruhe. Das Energieunternehmen EnBW übernimmt den Hamburger Solarpionier DZ4. Das Unternehmen gehört seit Juni 2021 mehrheitlich zum EnBW-Konzern. Mit der nun durchgeführten Transaktion wird EnBW alleiniger Anteilseigner des weiterhin selbstbändig agierenden Unternehmens. DZ4 hat das „Mieten statt Kaufen“-Modell für Eigenheim-Solaranlagen 2012 in Deutschland erfunden und ist mit mehreren tausend Kund*innen hierzulande einer der führenden Anbieter. Diese Marktposition soll gemeinsam weiter ausgebaut werden.

Die Übernahme ist eine logische Folge der langen Partnerschaft, die 2015 mit einem Investment der EnBW New Ventures begann, und gemeinsamer Ziele – die Energiewende mit bezahlbaren Lösungen voranzutreiben. „Solaranlagen und Batteriespeicher sind das Herzstück der privaten Energiewende. DZ4 macht das mit ihrem Mietmodell für jede*n möglich. Dieses Angebot passt hervorragend in unser Portfolio und in die aktuelle Zeit“, sagt Jürgen Stein, Innovations-Chef und bei EnBW für die Entwicklung von Neugeschäft verantwortlich.

Kostengünstigen Strom für 25 Jahre

Spezialität von DZ4 sind Solar-Pachtmodelle für Besitzer*innen von Ein- und Zweifamilienhäusern. Der Vorteil, Kund*innen mieten ihre Solaranlage mit Batteriespeicher und Energiemanagementsystem, ohne selbst investieren zu müssen. Fällig ist lediglich eine monatliche Mietgebühr. DZ4 übernimmt im Rahmen des Rund-um-Sorglos-Pakets alle anfallenden Aufgaben, von der Planung, Wartung und Versicherung bis hin zu anfallenden Reparaturen – und das für 25 Jahre zum garantierten Festpreis. Bis zu 70 Prozent des Strombedarfs können Haushalte so selbst decken. „Die EnBW ist für uns ein großartiger Partner. Durch die 100-Prozent-Übernahme steht DZ4 auch weiterhin für Nachhaltigkeit und Stabilität in den schwierigen Zeiten der Energiekrise. Dies ist eine gleichermaßen tolle Nachricht für unsere Mitarbeiter*innen wie für unsere Kund*innen,“ erklärt DZ4-Geschäftsführer Niklas Winter.



Mit EnBW soll DZ4 weiter wachsen

Als Teil der EnBW-Familie soll DZ4 eine Spitzenposition im Markt für Solar-Pachtmodelle einnehmen. Dafür wird unter anderem das deutschlandweite Handwerkernetzwerk ausgebaut. Auch am Produktportfolio soll gearbeitet werden. „Unsere langjährige Vision ist es, Kund*innen ganzheitliche Lösungen anzubieten. Sie sollen ihren Strom nicht nur selbst produzieren und speichern, sondern diesen auch einfach für die Wärmeerzeugung und E-Mobilität nutzen können“, erklärt Christopher McLachlan, ebenfalls Geschäftsführer von DZ4. „Genau hier profitieren wir heute schon von der EnBW und ihrem umfangreichen Ökosystem an Lösungen und Lösungspartnern für Privatkund*innen.“ Bereits seit 2017 kooperiert der Solarpionier erfolgreich mit den ebenfalls zur EnBW gehörenden Unternehmen Yello und SENEC.

Bild Bei DZ4 können Kund*innen Solaranlagen mit Speicher und Energiemanagementsystem einfach mieten. Deutschlandweit. Das Unternehmen gehört seit kurzem vollständig zum EnBW-Konzern. (Quelle: DZ4)

Quelle EnBW Energie Baden-Württemberg AG