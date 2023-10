Refill-Produkte sind besser für die Umwelt und das Klima!

ERSTER ÖKOBILANZ-VERGLEICH EVERDROP TAB vs. FLÜSSIGREINIGER

everdrop Tab verursacht bis zu 92% weniger CO2-Emissionen & bis zu 88% weniger Wasserverbrauch als herkömmlicher Flüssigreiniger

Aller Anfang ist schwer! Gerne hätten wir schon sehr viel früher eine echte Ökobilanz veröffentlicht, die zeigt, ob unsere Tab- und Pulver-Produkte nun wirklich nachhaltiger sind als herkömmliche Flüssigreiniger. Leider steht unsere Branche ehrlicherweise nicht für das Offenlegen von Daten und Informationen – das wollen wir endlich ändern! Aber das kostet eben auch viel Zeit und Energie. Nun ist es endlich soweit: Wir haben eine vollständige Ökobilanz unseres Badreiniger-Tabs berechnet. Dieser ist eines unserer Signature-Produkte, das in diesem Jahr schon von der Süddeutschen Zeitung und dem FAZ Kaufkompass zum Testsieger gekürt wurde. Wir haben den kompletten Lebenszyklus von Tab & Flasche untersucht – also von der Herstellung über mehrere Refills bis hin zur Entsorgung (“cradle-to-grave”). Diese Ökobilanz haben wir dann der eines herkömmlichen Flüssigreinigers gegenübergestellt. Unser Ziel: Ein für alle mal festzustellen, ob Refill-Produkte ein Gamechanger für mehr Nachhaltigkeit im Haushalt sind.

Die Ergebnisse sind eindeutig: Schon ab der ersten Verwendung ist der everdrop Badreiniger Tab mit 16% weniger Treibhausgas-Emissionen besser fürs Klima. Schon ab dem dritten Refill ist er sogar in allen untersuchten Kategorien besser für Klima und Umwelt! Und sein positiver Impact vergrößert sich mit jedem weiterem Refill! Nach 20 Verwendungszyklen – das Maximum unserer Berechnung – spart der everdrop Badreiniger so bis zu 92% Treibhausgasmissionen und bis zu 88% Wasserverbrauch ein! Zu diesem Zeitpunkt hat er zudem ein um 87% geringeres Versauerungspotential als der Flüssigreiniger, erzeugt 81% weniger Süßwasser-Ökotoxidizität, 74% weniger Süßwasser-Eutrophierung und 86% weniger Landverbrauch. Diese Ergebnisse zeigen, dass Tab- oder Pulver-Produkte mit wiederverwendbaren Flaschen eine positive Wirkung haben – durch die Wiederverwendung belasten sie die Umwelt weniger als vergleichbare Flüssigprodukte in Einwegplastik.

Fazit: Refill ist im Haushalt eindeutig die nachhaltigere Option!

Wir freuen uns über diese Zahlen, weil sie beweisen, wofür wir als everdrop Anfang 2020 angetreten sind: Refill-Produkte sparen nicht nur Plastikmüll, sondern sind auch sonst besser für die Umwelt und das Klima! Aber noch einmal: Aller Anfang ist schwer. Wir machen so etwas auch zum ersten Mal! Und wir wissen, dass wir uns mit der Veröffentlichung dieser Zahlen auch angreifbar machen. Denn es sind erst einmal nur unsere Zahlen. Eins können wir versprechen: Unser Produktteam hat diesen Ökobilanz-Vergleich von Tab und Flüssigreiniger mit allergrößter Sorgfalt und Fairness – und sogar stets zu unseren Ungunsten – berechnet (mehr dazu auf unserer Website). Er soll vor allem auch eine Einladung zum konstruktiven Dialog sein – denn unsere ganze Industrie sollte endlich mehr über ihre Umweltauswirkungen sprechen!

