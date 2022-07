Wir zeigen der Hitze die kalte Schulter – die erfrischenden Rezeptideen von Planet Plant-Based.

Jetzt wird es so richtig heiß!

Sommer, Sonne, Hitzewelle. Doch wir haben bestens vorgesorgt. Damit wir in den kommenden Tagen nicht allzu sehr ins Schwitzen kommen, hat Planet Plant-Based genau die passende Erfrischung für uns. Einfach, lecker und im nu zubereitet. Mit nur wenigen Zutaten sorgen wir im Handumdrehen für ein paar frische und eiskalte Momente.

Lust auf eine kleine Abkühlung? Hier kommen unsere Rezeptideen für heiße Tage.

Kalte Tomatensuppe

Suppe muss nicht immer heiß sein. Im Gegenteil, unsere leckere kalte Tomatensuppe mit Gemüseeinlage schmeckt herrlich frisch und ist ganz easy und schnell zubereitet. Die Planet Plant-Based Kokos Aminos dürfen als Allrounder natürlich nicht fehlen und runden die Suppe geschmacklich perfekt ab. Da steigt doch gleich die Vorfreude auf eine kühle Erfrischung.

> Hier geht’s direkt zum Rezept

Grüne Suppe

Es grünt, so frisch und grün. Unsere gekühlte grüne Suppe ist die perfekte leichte Mahlzeit, wenn es draußen richtig heiß ist. Einfach Gurke, Paprika, Avocado und co so lange mixen, bis alles schön cremig ist. Getoppt mit ein paar Nüssen und etwas Dill wird sie nicht nur optisch zum Highlight, die Kokos Aminos verleihen auch hier die gewisse besondere Note. Grün ist ab jetzt unser liebster Sommergeschmack!

> Hier geht’s direkt zum Rezept

Eis-Lollies

Eis am Stil war nie so erfrischend! Wir machen jetzt ganz einfach unseren Lieblinsgssmoothie zum Eis-Lollie. Die leckeren Sorten Erdbeere, Schokolade und Kiwi-Spinat lassen sich im Handumdrehen mixen, in Eisformen füllen und ins Gefrierfach stellen. Nach gut 3 Stunden ist der Eis-Lollie ready to eat. Da schmelzen nicht nur die Kleinen dahin.

> Hier geht’s direkt zum Rezept

Über Planet Planet-Based

Das Startup wurde 2015 als Food-Blog ins Leben gerufen, und hat sich in nur kurzer Zeit zu einem absoluten Liebling für bewusste Ernährung entfaltet. Ida Hemmingsson-Holl, die Gründerin und Inhaberin von Planet Plant-Based, ist Schwedin und lebt mit ihrer Familie in München. Mit dem Unternehmen hat sie ihre Leidenschaft in eineLebensphilosophie verwandelt – eine pflanzliche Ernährung, die nicht nur für denPlaneten wichtig ist, sondern auch für ein gesundes Leben.

Das Sortiment umfasst verschiedene Nudeln auf Hülsenfruchtbasis, Risoni, Granola aus Kichererbsen, eine Auswahl an Nussmusen, Kokos Aminos, Jackfrucht, Rote Bete Wraps, die Haselnuss Kakao Creme und natürliche Süße aus Datteln.

Alle Produkte sind glutenfrei.

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR