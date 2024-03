RINGANA erweitert Zahnpflege-Produktpalette um FRESH baby tooth gel

Milchzähnchen schonend und nachhaltig pflegen:

Mit dem neuen FRESH baby tooth gel bringt RINGANA ein schonendes Produkt auf den Markt, das speziell für Babies und Kinder ab dem ersten Zahn entwickelt wurde. Zusammen mit dem FRESH tooth oil sowie dem FRESH tooth balm bietet RINGANA damit ab sofort die passende Mundhygiene für die gesamte Familie.

Jetzt neu: Süßes Lächeln, starke Zähne mit FRESH baby tooth gel

Mit dem ersten Milchzahn beginnt eine wichtige Phase in der kindlichen Entwicklung. Das kinderfreundliche Zahngel mit einer Formulierung an sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen ist der perfekte Begleiter, um die ersten Zähnchen sanft und effektiv zu pflegen. Sanfte Putzkörperchen in Form von hydratisierter Kieselsäure säubern die Zähne gründlich und schonend, ohne den Zahnschmelz anzugreifen. Der natürliche Süßstoff Xylitol verhindert Karies, indem er schädliche Bakterien daran hindert, sich zu ernähren und zu vermehren. Natriumfluorid ist ein bewährter Inhaltsstoff in Zahncremes. Es stärkt den Zahnschmelz, beugt Karies vor und trägt zur gesunden Entwicklung der Zähne bei.

Der bei Kindern beliebte süßlich-minzige Geschmack macht das Zähneputzen zum Vergnügen. Dank des innovativen Pumpspenders wird das Zähneputzen ein Kinderspiel – ideal für kleine Hände, die ihre Zahnpflegeroutine selbstständig meistern möchten. Frei von Farbstoffen, Aromen und Tensiden ist dasFRESH baby tooth gel der ideale Start in ein gesundes, strahlendes Lächeln.

Noch effektiver, noch frischer: FRESH tooth oil und FRESH tooth balm

FRESH tooth oil ist innovative Mundpflegekur, denn beim Ölziehen wird der Mund mit einem Teellöffel des Zahnöls gespült, um schädliche Bakterien zu entfernen. Inhaltsstoffe wie Kurkuma, Minzöl und Eukalyptus sorgen für eine effektive Reinigung. Dadurch werden Kariesrisiko und Mundgeruch verringert, es erfrischt den Geschmack und fördert das Gefühl gesunder, gepflegter Zähne. Die einzigartige Formel kombiniert Pflanzenöle mit Wirkstoffen wie Manukaöl und Bisabolol. Diese Kombination bekämpft schädlichen Biofilm und fördert eine ausbalancierte Mundflora. Außerdem beugt sie Zahnfleisch-entzündungen vor.

Neu: Der besondere Inhaltsstoff Echinaceawurzel-Extrakt sorgt zusätzlich für optimale Befeuchtung des Mundraumes. Das Ergebnis: Geschützte Zähne und ein noch frischeres Mundgefühl. 125ml, € 15,30

Die einzigartige Formel von FRESH tooth balm vereint präbiotische Inhaltsstoffe und Natriumfluorid, um Zähne und Zahnfleisch effektiv vor Karies zu schützen und zu revitalisieren. Täglich angewendet sorgt der Balsam für eine gründliche Reinigung und einen starken, remineralisierten Zahnschmelz.

FRESH tooth balm kombiniert erstmals zwei innovative Putzkörper für eine noch effektivere Reinigung der Zähne. Goldruten-Extrakt fördert ein ausgewogenes Mikrobiom im Mundraum, während Lactobacillus ferment die Mundschleimhaut stärkt. Dank Natriumfluorid wird Karies vorgebeugt und der Zahnschmelz widerstandsfähiger. Ideal für den täglichen Einsatz auf der Zahnbürste. 125ml, € 15,30

Tipp:Die Kombination von FRESH tooth oil mit FRESH tooth balm sorgt für einen optimale und umfassende Mund- und Zahnpflege.

Bild:RINGANA mit neuen FRESH baby tooth gel

Quelle:RINGANA