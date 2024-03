Europa-Expansion und Innovation: Shiftmove verstärkt Management-Team nach Avrios und Vimcar Fusion

Shiftmove erweitert sein Management-Team rund um CEO Francine Gervazio mit drei neuen Führungskräften.

Das vergrößerte Management-Team wird Shiftmove, das im Januar 2023 aus dem Zusammenschluss der Marktführer Avrios und Vimcar hervorging, auf Europa-Kurs bringen und Produktinnovationen für das digitale Fuhrparkmanagement vorantreiben.

Mithilfe der cloudbasierten Software-Lösungen für betriebliche Fahrzeugflotten sollen bis 2028 mehr als eine Million Fahrzeuge verwaltet werden.

Shiftmove, Pionier für digitales Fuhrparkmanagement, verstärkt nach der Fusion der Marktführer Avrios und Vimcar in 2023, sein Führungsteam mit drei erfahrenen Top-Managern. Mit Christian Reichert (CRO), Amy Downs (VP Customer Success) und Jason Kolt (VP Marketing) stellt das SaaS-Unternehmen die Weichen für nachhaltig, starkes Wachstum, hohe Kundenzufriedenheit und die Expansion in weitere europäische Märkte. Mit seiner ganzheitlichen Mobility Operations Software will das Unternehmen die Art und Weise, wie Firmen die Mobilität ihrer Mitarbeitenden, Waren und Dienstleistungen verwalten, gänzlich neu gestalten.

Der Daten- und Sales-Experte Christian Reichert ist seit dem 1. Februar 2024 Chief Revenue Officer bei Shiftmove. In der neu geschaffenen Position wird er die Vertriebsstrategien für bestehende und zukünftige Avrios und Vimcar Produkte skalieren, um die ehrgeizigen Wachstumsziele des Unternehmens voranzutreiben und neue Märkte zu erschließen. Er kommt von Productsup, wo er als Chief Sales Officer internationale Go-To-Market-Teams in 30 Ländern leitete. Zuvor war Reichert bei Salesforce und Google tätig.

Mit starkem Fokus auf Kundenloyalität and -Wachstum treibt die international erfahrene Amy Downs als Vice President Customer Success die stetige Verbesserung der Avrios und Vimcar Produkte voran. Downs kommt von Twilio, wo sie als Vice President Customer Success den EMEA-Markt und den Asia-Pazifik-Raum von Entwicklungsregionen zu globalen Leistungsträgern mit 140-prozentigem Wachstum etabliert hat. Downs bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Kundenfokus und -bindung mit und ist Expertin für die Wertsteigerung von Kundenbeziehungen in stark wachsenden SaaS-Unternehmen.

Bereits seit dem 1. Dezember 2023 verantwortet Jason Kolt als Vice President Marketing die Markenpositionierung und Kommunikation von Shiftmove. Er will das Unternehmen mit seinen Marken Avrios und Vimcar als europaweit führende Softwarelösung für digitales Fuhrparkmanagement etablieren. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Kolt in verschiedenen Führungspositionen in internationalen Technologieunternehmen erfolgreich Marken aufgebaut und skaliert. Zuletzt war er CMO bei VertiGIS, einem Unternehmen für Geodatensoftware und -dienstleistungen.

“2023 konnten wir unser Wachstum um mehr als 20 Prozent steigern, während wir parallel zwei Unternehmen – Avrios und Vimcar – operativ zusammengeführt haben. Mit unserem neuen, größeren Go-to-Market-Führungsteam wollen wir auf diesen Erfolg aufbauen und Shiftmove mit seinen Marken Avrios und Vimcar als europaweit führende Mobility Operations Software institutionalisieren”, sagt Francine Gervazio, Shiftmove CEO.

Shiftmove hat die Vision das Verwalten von Fuhrparks durch Digitalisierung radikal zu vereinfachen. Der integrative Ansatz der cloudbasierten Software-Lösungen bündelt unterschiedlichste Verwaltungstools in einer einzigen einfach zu bedienenden Schnittstelle. Das beseitigt Datensilos, vereinfacht Prozesse und bestärkt Flottenmanager darin, strategische und vor allem datenbasierte Entscheidungen zu treffen. So können Unternehmen nicht nur die Rentabilität der eigenen Flotte steigern, sondern auch klimapolitische Ziele, wie die Elektrifizierung und Dekarbonisierung betrieblicher Mobilität, entschieden vorantreiben.

Bild:1. Obere Reihe: Jason Kolt, Vice President Marketing, Jason Thrasher, CTO, Amy Downs, Vice President Customer Success, Beatriz Dominguez, Vice President People & Talent, Christian Reichert, CRO // Untere Reihe: Christian Siewek, CCO, Francine Gervazio, CEO, Wouter Hendriks, CFO; auf dem Bild fehlt Felix Schmidt, CPO

Quelle:Shiftmove