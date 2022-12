Robco holt in €13M-Series-A-Runde bekannten VC aus den USA ins Boot

Das Münchener Robotik-Startup Robco hat eine Komplettlösung für die Automatisierung von Produktionen in KMUs entwickelt und will damit dem Arbeitskräftemangel vorbeugen und den deutschen Mittelstand stärken. Bisherige Automatisierungslösungen sind für kleinere und mittelständische Unternehmen zu kostspielig, zeitaufwändig und komplex in der Implementierung.

Die Roboter-Lösungen von Robco lassen sich dank der eigens entwickelten Software innerhalb von einem Tag in Betrieb nehmen und sind dank des modularen Aufbaus vielseitig einsetzbar. Zu den gängigsten Anwendungsfällen gehören Maschinenbeschickung, Materialumschlag, Palettierung und Pick & Place – simple Tätigkeiten, die etwa 80 % der Aufgaben in industriellen KMUs ausmachen.

Nach der erfolgreichen Seed-Finanzierung durch Frank Thelen’s VC-Fonds Freigeist Capital in 2021 steigt nun Sequoia Capital aus dem Silicon Valley in das Münchener Robotik-Startup mit ein. Sequoia führt die 13-Millionen-Euro Runde an, die von Kindred und Promus Ventures, sowie einigen bekannten Business Angels komplettiert wird, darunter Torsten Reil (Natural Motion, Helsing), Christian Reber (Pitch), Bene Sauter (Xentral), und Thomas von der Ohe (VAY).

CEO und Co-Gründer Roman Hölzl: „Es gibt einen erheblichen Arbeitskräftemangel in KMUs des produzierenden Gewerbes, mit über 2 Millionen unbesetzten Stellen. Diese Lücke wollen wir schließen. Unsere Roboterplattform bietet die passende Automatisierungslösung für kleine und mittelständische Unternehmen– das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und Treiber unseres Wohlstandes.

Mit dem frischen Kapital, der Erfahrung und dem Support unserer Investoren werden wir unsere innovative Roboter-Plattform weiter optimieren und unsere Marktpräsenz weiter ausbauen. Wir möchten unser starkes Wachstum fortsetzen und den globalen Marktführer für die Automatisierung von Prozessen im verarbeitenden, mittelständischen Gewerbe aufbauen“

Luciana Lixandru, Partner Sequoia: Robco bietet KMUs eine kosteneffiziente Lösung für die Kernherausforderungen: unbesetzte Stellen aufgrund von Fachkräftemangel und ausbaufähige Produktivität. Derzeit sind die aktuellen Lösungen einfach zu teuer, komplex und unflexibel. Dementsprechend haben weniger als 10 % der KMUs eine Automatisierungslösung im Einsatz, sodass ein Großteil des Marktpotenzials unausgeschöpft bleibt. Ich freue mich darauf, mit Roman und seinem Team eng daran zusammenzuarbeiten, Automatisierungslösungen radikal zu überdenken.

Frank Thelen, CEO Freigeist Capital: “Die Automatisierung ist der einzige Weg für KMUs, sich langfristig zukunftsorientiert aufzustellen und auf den Arbeitskräftemangel und den Preiskampf größerer Produzenten zu reagieren. Robco bietet hier eine rentable, schnelle und unkomplizierte Lösung und hat in meinen Augen das Potenzial, zum führenden Anbieter für Automatisierungslöungen für den Mittelstand zu werden.”

RobCo hält aktuell vier Patente für seine Lösung und hat bereits Hunderte von Modulen eingesetzt. Die jüngste Finanzierung wird die Entwicklung des Produktangebots beschleunigen, die kommerzielle Funktion skalieren und den weiteren Ausbau des Teams ermöglichen. Das in München ansässige Unternehmen hat mehr als ein Dutzend offene Stellen in den Bereichen Technik, Produkt- und Geschäftsentwicklung ausgeschrieben.

Bild: RobCo Team

Quelle Freigeist Capital III GmbH