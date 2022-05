ROLLYZBERG Die clevere Art, Möbel zu transportieren!

Immer schnell zur Hand: ROLLYZBERG* Transportrollen sind die smarten Helfer beim Möbeltransport im Alltag, beim Umzug, zuhause oder unterwegs

Für schnelle und mühelose Transporte aller Art: Mit ROLLYZBERG einfach rollen statt schwer schleppen! Die kleinen und robusten Transportrollen eignen sich ideal für das Verschieben, Transportieren oder Umräumen schwerer Kartons, sperriger Gegenstände und Möbelstücke! Sie sind vielseitig einsetzbar und lassen sich auf drei verschiedene Arten befestigen: einfach schrauben, festzurren oder kleben – und losrollen!

„Als ich einmal einige schwere Pakete durch halb Deutschland transportieren musste, stellte ich fest, dass es für Kartons und Kisten keine kleine, praktische Transportmöglichkeit gibt, die auch noch gut aussieht. So kam mir die Idee zu ROLLYZBERG – eine Art Sackkarre für die Hosentasche. Direkt am selben Tag fertigte ich meine ersten Skizzen an und suchte mir am nächsten Tag eine 3D-Druckerei in Berlin. Da trafen Jan und ich aufeinander: Er ist 3D Maker und half mir, meine Idee in die Tat umzusetzen. Wir ergänzen uns super – und jetzt bringen wir mit Ralf an unserer Seite die Sache so richtig ins Rollen!“ Geza Lakatos Gründer von ROLLYZBERG

Die „Sackkarre für die Hosentasche“

Gründer Geza Lakatos wollte mit seiner Erfindung eine „Sackkarre für die Hosentasche“ entwickeln. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Jan-Hinrich Northoff stellt der Designer ROLLYZBERG in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ vor – jetzt freuen sich die beiden über einen Deal! Denn Ralf Dümmel war überzeugt von dem cleveren Problemlöser und investierte in ROLLYZBERG.

Bringt jeden Umzug ins Rollen

Egal, ob beim Umzug, einer spontanen Umräumaktion oder dem nächsten Möbeltransport: Die ROLLYZBERG Transportrollen sind die kleinen, praktischen Helfer zuhause und unterwegs – schnell zur Hand und vielseitig einsetzbar. Sie erleichtern das Bewegen und Verschieben schwerer Gegenstände, Kartons und Möbel – und sehen noch dazu gut aus. Für die volle Flexibilität lassen sie sich auch dauerhaft unter Möbelstücken fixieren und werden so zum trendigen Hingucker im Raum!

„ROLLYZBERG – die praktischen Transportrollen für zuhause und unterwegs! Sie sind perfekt geeignet, um Möbel oder große Gegenstände mühelos zu bewegen, zum Beispiel bei einem Umzug. Da haben Jan und Geza sich etwas Tolles einfallen lassen, um den Alltag vieler Menschen zu erleichtern – und ich liebe Problemlöser.“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe Produktvorstand The Social Chain AG

ROLLYZBERG ist unter www.rollyzberg.de aktuell für 19,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

