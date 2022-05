woom neuerlich bei internationalen Design-Awards ausgezeichnet

Mit dem iF Design Award 2022 geht einer der renommiertesten internationalen Design-Preise an den Kinder- und Jugendfahrradhersteller aus Klosterneuburg. Der Preis in der Kategorie Sports / Outdoor / Bicycle wird an das im April 2022 gelaunchte woom NOW vergeben – ein Fahrrad mit revolutionärer Geometrie für Kids von 6 bis 14 Jahren. Es ist in diesem Jahr bereits die sechste Auszeichnung für das außergewöhnliche Produkt.

Bereits seit dem Jahr 1953 veranstaltet die iF International Forum Design GmbH einen der weltweit bekanntesten Designwettbewerbe: den iF DESIGN AWARD. Weltweit anerkannt als Symbol für exzellentes Design hat sich die Institution der Mission verschrieben, gutes Design zu identifizieren, zu unterstützen und zu fördern. 2021 verzeichnete die iF-Jury fast 10.000 Einreichungen aus 60 Ländern. Im Mai dieses Jahres kürte die Jury dann das woom NOW – ein Fahrrad mit revolutionärer Geometrie für Kids von 6 bis 14 Jahren – zum Sieger in der Kategorie Sports / Outdoor / Bicycle.

Zuvor hatte das NOW, das mit seinem integrierten Front-Gepäckträger und dem kleineren Vorderrad die radikale Ästhetik aus der Welt der Fahrradbot*innen aufgreift, bereits einige der international angesehensten Design-Awards gewonnen:

German Innovation Award 2022: Der Rat für Formgebung – eines der einflussreichsten Kompetenzzentren im Bereich Design, Marke und Innovation – vergibt jedes Jahr den German Innovation Award an Innovationen, die durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit die Branche voranbringen.

Red Dot Award: Product Design 2022: Der weit über die Design-Community hinaus bekannte Red Dot Award zählt zu den größten Designwettbewerben weltweit. Seit den 1955ern wird dieser jährlich im Aalto-Theater in Essen vergeben. Die Auszeichnung „Red Dot“ hat sich international als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für gute Gestaltung etabliert.

Design & Innovation Award 2022: Beim deutschen Design & Innovation Award – den „Oscars” der Bike-Branche – testet ein internationales Team aus Journalisten, professionellen Testfahrern und Industrie-Experten die Produkte in der malerischen Kulisse der Südtiroler Berge.

TAIPEI CYCLE d&i Award 2022: Die jährlichen Taipei Cycle d&i Awards bieten eine Plattform für asiatische und internationale Fahrradhersteller, die ihre kreativsten Modelle präsentieren. Anschließend findet die dreitägige Taipei Cycle Show statt.

Silver A‘ Design Award 2022: Der italienische A‘ Design Award würdigt exzellente Designs mit dem Ziel, Wertschätzung und Verständnis für gutes Design zu schaffen.

Staatspreis Design Austria 2022 – Shortlist: Alle zwei Jahre lobt das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die kreativsten und innovativsten Designlösungen Österreichs in Zusammenarbeit mit designaustria aus. Aus über 200 Projekten setzte die prominent besetzte Jury (Gregor Eichinger, Sylvia Feichtinger, Wolfgang Held, Elisabeth Petermann und André Poulheim) das woom NOW in der Kategorie Konsumgüter auf die Shortlist. Die Ausstellung „Best of Austrian Design” mit allen 28 nominierten Produkten und Projekten geht jetzt auf Österreich-Tour und ist in den Designforen Wien, Graz, Innsbruck und Dornbirn zu sehen.

Technik mit Ästhetik verknüpfen

Insgesamt zwei Jahre dauerten die Entwicklungsarbeiten für das woom NOW. Für Produktdesigner Matthias Leite-Gürtner, der seit der Gründung von woom im Designteam ist, sind die vielen Preise eine schöne Bestätigung seiner Arbeit. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Leidenschaft und Kreativarbeit wahrgenommen und auf diese Weise ausgezeichnet werden. Wir stecken bei woom viel Zeit und Energie in die Frage, wie wir Technik und Ästhetik bestmöglich zusammenführen.”

Und Raffael Zimmel, woom NOW Produktmanager ergänzt: „Preise sind cool. Sie geben Orientierung. Aber noch cooler ist es, wenn ich unser woom NOW in Aktion sehe. Mit dem woom NOW setzen wir neue Impulse für die urbane Mobilität. Das NOW ist unser Beitrag, dass Radfahren in der Stadt für Kinder und Jugendliche noch selbstverständlicher wird.”

woom NOW – die Bike Revolution von woom

Das im April 2022 auf den Markt gebrachte woom NOW zeichnet sich durch eine neuartige Rahmenarchitektur und innovative Features aus. Angelehnt an die Ästhetik der Welt der Fahrradbot*innen, kombiniert es einen integrierten Front-Gepäckträger mit einem kleineren Vorderrad. Das sieht nicht nur außergewöhnlich aus, sondern sorgt auch mit Gepäck für eine sichere und stabile Fahrt. Wie alle Fahrräder des österreichischen Herstellers ist auch das woom NOW sehr leicht, exakt auf die Bedürfnisse und die Anatomie von Kindern zugeschnitten und in bewährter woom Qualität ausgeführt. Mehr zum woom NOW gibt es hier.

woom Design made in Austria

Das 20-köpfige Designteam von woom arbeitet bereits an der nächsten Bike-Neuheit. An was genau, darf natürlich nicht verraten werden. Chris Small, seit Anfang Mai Global Design Director von woom, beschreibt die woom Ästhetik: „Wir gestalten moderne, zeitlose Fahrräder mit einem klaren Fokus auf die nutzerorientierte Innovation. Bei jeder Entscheidung, die wir während des Designprozesses treffen – egal ob wir ein neues Fahrrad, eine Komponente oder ergänzendes Zubehör entwickeln – steht das Fahrerlebnis unserer jungen Riderinnen und Rider an erster Stelle. Das jüngste Beispiel dafür ist das woom NOW. Hier trifft urbaner Lebensstil auf innovative Funktionalität mit ausgezeichneten Fahreigenschaften. Mit Freude entworfen – eine Freude zu fahren.”

