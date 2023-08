Ausgezeichnete Qualität im Südharz

Romantik Hotel FreiWerk freut sich über DEHOGA Klassifizierung –Eines von sieben Vier-Sterne-Superior-Häusern in Sachsen-Anhalt

Freude im Südharz: Das Romantik Hotel FreiWerk in Stolberg erhielt Mitte August 2023 von der DEHOGA die Auszeichnung „Vier-Sterne-Superior“ und darf sich damit ab sofort zu einem von sieben Häusern dieser Klassifizierung in Sachsen-Anhalt zählen. Den Ausschlag für die neue Einstufung gaben die Liebe zum Detail in allen Bereichen, der sehr aufmerksame und freundliche Service sowie das stete Bewusstsein, den Gast in den Mittelpunkt zu stellen. Das Romantik Hotel FreiWerk wurde 1894 als Sommerresidenz eines Bremer Schiffsmagnaten errichtet und begeistert heute als feines, kleines Hideaway seine Gäste.

In einer Kombi- nation aus historischer Fachwerkvilla, ehemaligem Kutscherhaus und modernem Anbau beherbergt es 30 Zimmer und Suiten, einen kleinen Wellnessbereich, die Bar und das Restaurant „20zwanzig“. Küchenchef Philipp Liebisch und sein Team geben ihrer Küche stets neue Impulse und verbinden so Regionalität mit internationalen Einflüssen. Das FreiWerk gehört zu den Ritter von Kempski Privathotels, zu denen auch das Naturresort Schindelbruch in Stolberg zählt, das ebenfalls als Vier-Sterne-Superior dekoriert ist. Der Übernachtungspreis im FreiWerk beginnt bei 165 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück. Weitere Informationen finden sich unter www.hotel-freiwerk.de. ­

­ ­ ­

Hoteldirektor Peter Windhagen erklärt: „Wir sind wirklich stolz auf die Leistung unseres gesamten Teams. Das Romantik Hotel FreiWerk verfolgt seit Jahren einen sehr hohen Qualitätsstandard und die Klassierung mit Vier-Sterne-Superior ist Bestätigung und Motivation zugleich.“ „Bereits im nächsten Jahr errichten wir sieben doppelgeschossige Private Spa Suiten, die unser Haus noch besser und exklusiver machen werden,“ ergänzt Dr. Clemens Ritter von Kempski, Eigentümer und Geschäftsführer der Ritter von Kempski Privathotels. Die kleine, mittelalterliche Fachwerkstadt Stolberg im Südharz ist Luftkurort, historische Europastadt und Thomas-Müntzer-Stadt zugleich.

An der Deutschen Fachwerkstraße gelegen, präsentiert sich der Geburtsort von Thomas Müntzer, Theologe und Revolutionär während der Bauernkriege, mit einem geschlossenen Stadtbild bestehend aus über 380 Fachwerkhäusern aus vier Jahrhunderten. Hoch über der Stadt thront das Wahrzeichen, das Stolberger Schloss, und auf dem 580 Meter hohen Auerberg steht das Josephskreuz, das größte eiserne Doppelkreuz der Welt. Von dort bietet sich eine unbeschreibliche Aussicht bis hin zum Brocken. Die verschiedenen Rundwanderwege des gut ausgebauten Wandernetzes ermöglichen zudem immer wieder faszinierende Blicke auf die Stadt.

Bild © Ritter von Kempski Privathotels

Quelle STROMBERGER PR GmbH