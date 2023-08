High Performance trifft auf pure Emotionen

Die Mercedes-AMG Duft-Trilogie SILVER, BLACK & RED THRILL

Seit über 50 Jahren steht AMG für Mut, Leidenschaft und das Streben nach Höchstleistung, Präzision und Effizienz. Mit THRILL lanciert Mercedes-AMG nun eine Parfum-Trilogie, welche diese Eigenschaften in drei Duftnoten übersetzt: SILVER, BLACK und RED. Auf Basis sorgfältig ausgewählter Inhaltsstoffe kreiert der französische Meisterparfümeur Fabrice Pellegrin drei außergewöhnliche Düfte, von denen jeder für eines der drei Kernelemente von Mercedes-AMG steht: SILVER für Technologie, BLACK für Luxus und RED für Leidenschaft.

Drei Düfte – drei emotionale Welten

Das Parfum SILVER THRILL wirkt wie ein Feuer, welches unter einer Eisdecke lodert. Der kraftvolle Duft kombiniert Noten von Bergamotte, Amberholz und der tropischen Pflanze Patchouli.

Ein Gefühl von Freiheit und Luxus vermittelt das Parfum BLACK THRILL. Hier treffen süße Tonkabohnen auf herbes Leder und würzigen Muskatellersalbei. Reife Mandarine sorgt ergänzend für eine frische, spritzige Fruchtnote.

Das Parfum RED THRILL steht für Leidenschaft und Dynamik. Fabrice Pellegrin interpretiert diese Verbindung in Form einer intensiven Kombination aus Vanille und Kardamom, kontrastiert von dem sanften und luxuriösen Charakter der Iris-Blume.

Nicht nur die Düfte, auch die markanten Metall-Flakons sind eine unverkennbare Hommage an Mercedes-AMG. Sie stehen für die Einzigartigkeit der Motoren und den Nervenkitzel beim Fahrerlebnis; sie sind aus recyceltem Glas und Aluminium hergestellt und lassen sich nachfüllen.

Meisterhaft kreiert

Für die Kreation der drei Parfums zeichnet Fabrice Pellegrin von INCC verantwortlich. Geboren in Grasse, der Heimat der Parfümerie, wurde ihm die Leidenschaft sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Er ist nicht nur ein Meister darin, Duftnoten aufeinander abzustimmen, er legt auch sehr großen Wert auf die nachhaltige Beschaffung der Rohstoffe.

Über INCC

Mit der neuen Duft-Trilogie THRILL führen Mercedes-Benz und INCC ihre erfolgreiche Lizenzpartnerschaft fort. Bereits seit 2011 arbeiten Mercedes-Benz und INCC Parfums zusammen. 2012 erschien der erste gemeinsame Duft „Mercedes-Benz for Men“ sowie die weiteren fünf Haupt-Duftlinien „Mercedes-Benz Sign“, „Mercedes-Benz The Move“, „Mercedes-Benz Man“, Mercedes-Benz Select“ und „Mercedes-Benz Club“. Die zwei Damen-Duftlinien „Mercedes-Benz Woman“ und „Mercedes-Benz for Women“ ergänzen das Portfolio. Vor Kurzem lancierte Mercedes-Benz die Trilogie „Land“, „Sea“, „Air“. Alle Düfte sind im Onlineshop parfums.mercedes-benz.com erhältlich.

Quelle Bild und Text: Mercedes-Benz AG