Sané will gute Form bei Nationalmannschaft bestätigen

München (dts Nachrichtenagentur) – FC-Bayern-Profi Leroy Sané hofft, seine gute Form vom Saisonbeginn auch in den anstehenden Länderspielen bestätigen zu können. „Ich fühle mich aktuell richtig, richtig gut“, sagte er dem „Kicker“ (Donnerstagsausgabe).

„Ich spüre vollstes Vertrauen vom Trainer und vom Verein, die Kommunikation ist sehr gut, ich komme im aktuellen System sehr gut zurecht.“ Er hoffe, dass es jetzt so weitergehe – auch in der Nationalmannschaft. Sané räumte ein, dass der Erfolgsdruck bei den zwei Freundschaftsspielen in den nächsten Tagen hoch ist: „Wir wissen alle, dass wir uns jetzt finden müssen.“ Es stehe „deutlich mehr auf dem Spiel als nur zwei Testspiele“.

Je länger man negative Ergebnisse und Leistungen liefere, desto schwieriger werde es, Euphorie für die Heim-EM zu entfachen. „Wir brauchen aber unbedingt Erfolgserlebnisse für die EM.“ Es dürfe nicht passieren, dass man kurz vor der EM eine ähnliche Stimmung im Land habe wie aktuell. „Wir müssen jetzt performen und damit eine Grundlage schaffen für eine erfolgreiche EM 2024“, so Sané.



Foto: Leroy Sané (FC Bayern) (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

