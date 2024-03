Scholz reist nach Jordanien und Israel

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Wochenende nach Jordanien und Israel.

Am Sonntag wird der Kanzler in Akaba mit dem jordanischen König Abdullah II. zu einem Gespräch zusammenkommen, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Freitag mit.

Im Anschluss daran reist Scholz weiter nach Israel. In Tel Aviv wird er unter anderem zu einer Unterredung mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammentreffen. Im Mittelpunkt der Gespräche soll „die aktuelle Entwicklung in Gaza und deren Auswirkungen“ stehen, hieß es.



