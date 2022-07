Seatti schließt Seed €3 Mio. Seed-Finanzierung unter Führung von Acton Capital und Partech ab

Seatti ermöglicht internationalen Unternehmen die Implementierung hybrider Arbeitsmodelle und hat nun drei Millionen Euro von führenden europäischen VC-Investoren erhalten.

Mit der neuen Finanzierung plant Seatti den Funktionsumfang seiner Arbeitsplatzbuchungs- und Hybrid-Team-Management-Software zu erweitern und will seine Kundenzahl bis Ende 2024 mehr als verzehnfachen.

Seatti gibt den Abschluss seiner Seed Finanzierungsrunde in Höhe von drei Millionen Euro bekannt. Die Runde wird von den internationalen Investoren Acton Capital (München / Vancouver) und Partech (Paris / San Francisco) angeführt. Bestandsinvestoren Peak (Amsterdam) und HPI Seed Fund (Berlin) beteiligten sich erneut. Mit der neuen Finanzierung plant das Start-up sein Team und Umsatz bis 2023 mehr als zu verdreifachen, die Kernfunktionen des hybriden Arbeitsmanagement-Tools zu erweitern und die stark steigende Nachfrage von Unternehmenskunden zu bedienen.

Seit der Gründung im April 2021 hat es sich Seatti zur Aufgabe gemacht, die Vorteile der hybriden Arbeit sowohl für Unternehmen als auch für deren Mitarbeitenden zu maximieren. 2022 wuchs das Start-up monatlich um mehr als 30 % und ist damit Europas schnellst wachsende SaaS-Plattform im Bereich Hybrid Workforce und Shared Workspace Management.

Trotz der zahlreichen Vorteile von hybridem Arbeiten hinsichtlich Produktivität und Mitarbeiterwohlbefinden, bringt das flexible Arbeitsmodell auch neue Herausforderungen mit sich. Dazu gehören z. B. die ineffiziente Nutzung von Büroflächen, weniger soziale Kontakte zwischen KollegInnen und Bedenken bei der Einhaltung regulatorischer Vorschriften[1].

„Getrieben durch die Pandemie hat die überwiegende Mehrheit der Unternehmen hybrides Arbeiten in einem beispiellosen Tempo eingeführt“, erklärt Christopher Bieri, Mitbegründer von Seatti. „Eine derartig signifikante Veränderung der Arbeitsweise hätte in einer Welt ohne Corona Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gedauert. Aufgrund dieses abrupten Wandels müssen sich Unternehmen nun schnell mit den neuen Herausforderungen auseinandersetzen, die durch hybride Arbeitsformen entstehen.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass jährlich 160 Milliarden Euro für ungenutzte Büroflächen verschwendet werden, dass persönliche Treffen zwischen KollegInnen um über 30% zurückgegangen sind und dass 68% der Unternehmen die gesetzlichen und internen Vorschriften noch nicht vollständig einhalten.“

Seatti löst diese Herausforderungen, indem es mehr persönliche Treffen zwischen KollegInnen ermöglicht und gleichzeitig eine effizientere Nutzung von Büroflächen sowie die vollständige Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für hybrides Arbeiten gewährleistet.

Mit Seatti können Mitarbeitende geteilte Schreibtische, Besprechungsräume und Parkplätze in Firmenbüros buchen und gleichzeitig ihre hybriden Arbeitsorte planen und teilen. Auf diese Weise finden die Nutzer den idealen Arbeitsplatz, der sich nach ihren anstehenden Aufgaben und dem Aufenthaltsort ihrer KollegInnen richtet. Parallel dazu können Unternehmen die Buchungsdaten DSGVO-konform analysieren und auswerten, um ihre Büroräume zu optimieren und an der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten. In seiner gesamten Software legt Seatti einen besonders starken Fokus auf die Integration in das Microsoft-Ökosystem, einschließlich MS-Teams, Azure Active Directory, Outlook und Exchange.

Seatti hat bereits mehrere DAX-Unternehmen in seinem Kundenportfolio vorzuweisen und kommt in Büros in verschiedenen Ländern Europas sowie Nordamerikas zum Einsatz. Die klare Vision des Start-ups: Die Software soll das zentrale Betriebssystem für hybride Mitarbeitende werden, um die Planung, Verwaltung und Zusammenarbeit zu vereinfachen.

Internationale Wachstumsinvestoren steigen ein

„Wir freuen uns sehr, Acton Capital und Partech auf unserer Reise begrüßen zu dürfen, sowie auch Peak und den HPI Seed Fund wieder mit dabei zu haben! Die neuen und bestehenden Investoren bieten nicht nur ein exzellentes internationales Netzwerk für die geografische Expansion von Seatti, sondern sind auch in der Lage, Seatti in der Wachstumsphase zu unterstützen.“, sagt Christopher Bieri, Mitbegründer und CEO von Seatti.

Jüngste Studien zeigen, dass die meisten Arbeitnehmer eine hybride Arbeitsform bevorzugen. 9 von 10 Unternehmen werden in Zukunft das Arbeiten im Home Office und im Büro kombinieren[2]. „Hybride Arbeitsformen werden sich durchsetzen. Was vor zwei Jahren als abrupter Wandel begann, wird für Arbeitgeber im Kampf um Talente und Fachkräfte in allen Branchen ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal sein. Vor allem große Unternehmen benötigen jetzt dringend eine flexible Lösung, um ihre schnell wachsende hybride Belegschaft zu verwalten.

Dank der einfachen Integration, der intuitiven Bedienung und der vollständigen Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen hat die SaaS-Plattform von Seatti Unternehmenskunden und Mitarbeiter gleichermaßen überzeugt“, erklärt Sebastian Wossagk, Managing Partner bei Acton Capital. „Wir sind beeindruckt von dem, was das Team schon in der kurzen Zeit seit dem Start erreicht hat. Seatti hat klar das Potenzial diesen neuen Markt maßgeblich mitzugestalten.“

Da die meisten Wirtschaftsakteure mehr denn je durch unsichere Zeiten navigieren, müssen sich sowohl kleine als auch große Unternehmen an die neue Normalität der hybriden Arbeit anpassen, die es ermöglicht, mit weniger mehr zu erreichen und den Einsatz ihrer Ressourcen zu optimieren. „Wir waren sofort von der Leidenschaft und Energie von Chris, Johannes und Moritz überzeugt und sind entschlossen, sie dabei zu unterstützen, Seatti zu einem Unternehmen zu machen, das die Art und Weise, wie Mitarbeiter aller Generationen gemeinsam zusammenarbeiten, nachhaltig verändern wird.“, fügt Romain Lavault, General Partner von Partech, hinzu.

„Die Gewinnung einiger der bekanntesten Unternehmen als Kunden nur wenige Monate nach dem Start und das durchweg positive Feedback ihrer Nutzer zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“. Um mehr über Seatti und seine Lösung für hybrides Arbeitsplatz-Management zu erfahren, besuchen Sie www.seatti.co!

Foto Seatti-Gründer Johannes Eppler, Chris Bieri, Moritz Hartmann

Quelle Acton Capital