Seed-Finanzierung für Probenda

BMH beteiligt sich an nachhaltiger Proteinquellen-Alternative für die Nutztierfütterung

Die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH hat sich als Leadinvestor an der Probenda GmbH beteiligt. Das südhessische Startup entwickelt ein Upcycling-Verfahren, mit dem aus organischen Reststoffen mithilfe von Insekten hochqualitative Rohstoffe für die Landwirtschaft, wie Futter- und Düngemittel, gewonnen werden. Das eingeworbene Kapital im oberen sechsstelligen Bereich wird Probenda dazu nutzen, seine Produktionsanlage auszubauen und dabei vom Chargenprozess auf eine kontinuierliche Verarbeitung umzustellen sowie Fütterung und Ernte zu automatisieren.

Probenda mit Sitz Pfungstadt wurde 2020 von Luisa und Christian Benning gegründet, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Derzeit werden weltweit rund 70 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen für die Produktion von Nutztiernahrung verwendet. Gleichzeitig enden rund ein Drittel der für den Menschen produzierten Lebensmittel ungenutzt in Müll- oder Biogasanlagen, ein Großteil davon fällt bereits bei deren Produktion an. Das Upcycling-Verfahren von Probenda ermöglicht es, diese anfallenden Reststoffe in den Nutzungskreislauf zurückzuführen und damit den Bedarf an neu produzierter Nutztiernahrung, insbesondere Soja und Fischmehl, mit regionalen Ressourcen nachhaltig zu verringern.

Im Zentrum des Verfahrens steht die Schwarze Soldatenfliege, die Probenda in seiner eigenen Insektenfarm züchtet. Die Insektenfarm ist die bislang einzige volllizensierte Anlage in Deutschland. Im Rahmen des vertikalen Mastverfahrens werden die Larven der Fliege in Behältern platziert, die mit regionalen, organischen Reststoffen gefüllt sind. Sobald die Larven ausreichend gewachsen sind, werden sie entweder in ihrer natürlichen Form oder als Proteinmehl verarbeitet als Nutztiernahrung in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. Das Insektenfett aus der Larve kann zudem als Palmkernölersatz, Schmiermittel, Tensid oder in Kosmetika verwendet werden. Die Ausscheidungen der Larve machen die verbleibende Biomasse zu einem idealen organischen Dünger. Die Produktion erzeugt daher keinerlei Abfallstoffe.

Mit seinem nachhaltigen Geschäftsmodell sicherte sich Probenda bereits den Hessischen Gründerpreis 2022 sowie den Green and Social Impact Award für nachhaltige Ernährung 2023. Die Auszeichnungen stehen dabei auch für die äußerst schnelle Entwicklung von Probenda: Während das Startup 2020 noch eine Kiste Larven pro Tag im eigenen Keller produzierte, erfolgte Anfang 2021 bereits der eigenhändige Aufbau der heutigen Anlage. Im November 2021 erhielt Probenda als erstes deutsches Unternehmen die Zulassung für die Nutzung der Schwarzen Soldatenfliege zur Herstellung von Nutz- und Heimtierfutter nach der Verordnung 1069/2009 und produziert seitdem unter voller Auslastung rund eine halbe Tonne Larven täglich.

„Wir freuen uns sehr, nun gemeinsam mit der BMH unsere Anlage auszubauen und zu beweisen, dass das Probenda-System skalierbar ist“, sagen Luisa und Christian Benning, Gründer von Probenda. „Unsere Vision ist es, in rund zwei Jahren in die Series-A zu starten und so den Bau von Großanlagen voranzutreiben. Abhängig von den zur Verfügung stehenden Reststoffen sind Größenordnungen von bis zu 3.000 Tonnen Proteinmehl pro Jahr möglich – in jeder Metropolregion Europas.“

„Mit seinem Verfahren kann Probenda effektiv dabei helfen, eine Kreislaufwirtschaft in der Tiernahrungsproduktion aufzubauen und so die mit dem jetzigen System verbundenen Nachteile wie die Abholzung des Regenwalds zu reduzieren“, ergänzt Lena Lang, zuständige Investment-Managerin der BMH, die u. a. den Fonds Hessen Kapital III (EFRE) GmbH verwaltet. „Wir freuen uns, die Reise der beiden visionären Gründer und ihres Teams von Anfang an begleiten und unterstützen zu können.“

Foto:Probenda-Gründer Luisa und Christian Benning

Quelle:IWK Communication Partner