VAHLE und schwedisches Start-up Elonroad kooperieren

Weltmarktführer und schwedisches Tech-Start-up unterzeichnen Vorvertrag

• Gemeinsame Entwicklung innovativer Energieübertragungslösungen

• Große Hafen-Terminalbetreiber bereits interessiert

Die Paul Vahle GmbH & Co. KG, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und Datenübertragungssystemen für mobile Anwendungen, kooperiert mit dem schwedischen E-Mobility-Start-up Elonroad. Beide Unternehmen haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet und geben damit ihre Partnerschaft bekannt. Ziel dieser ist es, innovative Energieübertragungslösungen zu entwickeln und die gemeinsame Präsenz in der Hafenindustrie auszubauen.

„Die Zusammenarbeit von VAHLE und Elonroad bringt eine einzigartige Kombination aus Erfahrung und Expertise zusammen und das auf Augenhöhe. Gemeinsam streben wir an, neue Standards bei der Energieübertragung zu setzen und eine nachhaltigere Zukunft mitzugestalten“, sagt Achim Dries, CEO der VAHLE Group. Während die VAHLE Group auf eine über 100-jährige Erfahrung in der Energie- und Datenübertragung zurückblicken kann, bringt das schwedische Start-up dessen „steckerlose“ Stromübertragung für Elektrofahrzeuge in die Partnerschaft ein.

Die innovative „steckerlose“ Technologie ermöglicht die direkte Ladung von E-Fahrzeugen während der Fahrt und beim Parken. Sie kommt bereits beim öffentlichen Verkehr oder in Logistikzentren zum Einsatz und hat sich als zuverlässig, effizient und kostengünstig erwiesen.

Mit der Kombination ihrer Technologien und Expertise planen beide Unternehmen, eine umfassende Lösung zu entwickeln, um den CO₂-Fußabdruck von Containerhäfen zu reduzieren und gleichzeitig deren betriebliche Effizienz zu erhöhen. Durch die In-Motion-Ladetechnologie, also dem dynamischen oder kabellosen Laden, von VAHLE und Elonroad soll eine schnellere und flexiblere Energieversorgung von Industriefahrzeugen möglich werden. Zudem soll die Technologie der Branche dazu verhelfen, einen weiteren Schritt in Richtung Zero-Emission-Terminal zu vollziehen.

Die CEOs beider Unternehmen, Karin Ebbinghaus und Achim Dries, sind von der positiven Entwicklung ihrer Partnerschaft überzeugt. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Elonroad und sehen erhebliche Synergieeffekte durch die Kooperation“, sagt Dries. „Gemeinsam werden wir die Zukunft der Energie- und Datenübertragung in der Hafentechnik gestalten und einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten.“

Karin Ebbinghaus, CEO von Elonroad, sagt: „Wir sind stolz darauf, einen in diesem Industriesegment so bedeutenden Partner wie VAHLE gewonnen zu haben, um unsere Technologie in die Hafenindustrie zu bringen.“

Die Kooperationspartner sind derzeit bereits mit mehreren großen Hafen-Terminalbetreibern im Austausch, um potenzielle Projekte umzusetzen.

Foto:VAHLE Elonroad

Quelle:Paul Vahle GmbH & Co. KG