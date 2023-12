SevenAccelerator beteiligt sich an getvoila

SevenAccelerator beteiligt sich an Food Start-up getvoila und initiiert Lizenzpartnerschaft mit SAT.1-Format „The Taste“

Der SevenAccelerator beteiligt sich über ein Medien-Investment in Höhe eines einstelligen Millionenbetrags an der Dine In Taste GmbH, dem Unternehmen hinter dem innovativen Food-Portal getvoila. Das aufstrebende Start-up aus Berlin versendet frische Restaurant-Boxen sowie Premium-Tiefkühlgerichte der besten Köche und Restaurants landesweit zu Kunden nach Hause. Die Gerichte werden in wenigen Schritten ohne erforderliche Fachkenntnisse zuhause vollendet und machen damit die besonderen Kreationen von Spitzenköchen sowie kulinarischen Trendsettern für deren Fans erlebbar.

Das Medien-Investment soll getvoila dabei helfen, seine Markenbekanntheit in Deutschland weiter zu steigern und den Verkauf der Premium-Food-Boxen über den eigenen Online-Shop zu fördern. Gleichzeitig schließt getvoila eine zwölfmonatige Lizenzpartnerschaft mit dem erfolgreichen TV-Format „The Taste“ ab. An getvoila beteiligt sind bereits namhafte VC-Investoren, darunter EQT Ventures und FoodLabs, aber auch Angel-Investoren wie Roger Hassan.

Maximilian Jochim, Geschäftsführer SevenVentures GmbH:

„Mit getvoila haben wir ein weiteres, ambitioniertes Food Start-up für unser starkes Portfolio des SevenAccelerator gewinnen können. Unsere Expertise beim Markenaufbau zeigen wir diesmal über eine zielgruppenspezifische TV- und Digitalkampagne hinaus durch die umfangreiche Kooperation mit den Kolleg:innen der Licensing Unit von ProSiebenSat.1. Die TV-Show ‚The Taste‘ bietet für getvoila nicht nur ein ideales Werbeumfeld, sondern auch den perfekten Rahmen für eine erfolgreiche Vermarktung seiner Premium-Food-Boxen durch eine exklusive Lizenzpartnerschaft.“

Die erneute Investition in ein aufstrebendes Start-up aus dem Food-Sektor unterstreicht die Kompetenz des SevenAccelerators, verbraucherorientierte junge Unternehmen durch individuell zugeschnittene Investments in Form von Medialeistung aufzubauen und deren Markenbekanntheit über die reichweitenstarken TV- und Digitalkanäle von ProSiebenSat.1 maßgeblich zu erhöhen.

Die Investment-Unit legt dabei großen Wert auf eine partnerschaftliche Betreuung der Start-ups sowie eine enge inhaltliche Zusammenarbeit mit deren Managements. Im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung bietet SevenAccelerator seinen Portfolio-Partnern immer wieder außergewöhnliche Kooperationsformen an, die auf deren Markenbildung nachhaltig einzahlen.

So wurde getvoila zu Beginn der aktuellen Staffel von „The Taste“ zum offiziellen Lizenzpartner des Sendeformats von SAT.1.

Ein umfassender Deal mit Seven.One Licensing, der Lizenz-Unit der Seven.One Entertainment Group, ermöglicht es dem Food Start-up, ein exklusives, gemeinsam entwickeltes „The Taste Weihnachtsmenü“ auf den Markt zu bringen. Zudem bietet getvoila von nun an einzigartige Signature-Gerichte und Menüs sämtlicher Juroren, Gastjuroren sowie renommierter Spitzenköche aus der Koch-TV-Show, wie Max Strohe, Nelson Müller oder Thomas Bühner, online an. Alle Boxen sind nach den TV-Auftritten auf getvoila.com erhältlich und werden deutschlandweit mit Express-Versand an die Haustür geliefert.

Gleichzeitig können Kunden für eine 360°-„The Taste“-Erfahrung die „The Taste Experience Box” bestellen und die kulinarische Kreativität der TV-Show in die eigene Küche holen. Die Box beinhaltet Rezepte von Alexander Herrmann, alle notwendigen Kochutensilien und den originalen „The Taste” Probierlöffel. Zum krönenden Abschluss der Staffel wird direkt nach der Live-Ausstrahlung des Finales am 20. Dezember das Gewinnergericht als Premium-Tiefkühlgericht auf der Website von getvoila verfügbar sein.

Julius Wiesenhütter, Gründer und Geschäftsführer getvoila: „Lieblingsoutfits aus einer TV-Show zu shoppen, ist für Modeliebhaber bereits vollkommen normal. Jetzt gehen wir in der Food-Branche den nächsten Schritt – gemeinsam mit unseren Partnern von ‚The Taste‘ und ProSiebenSat.1: Die Gerichte der Spitzenköche für jeden deutschlandweit erlebbar machen und bis an die Haustür liefern. Gleichzeitig soll die Werbekampagne aus dem Deal mit unserem Media-Investor SevenAccelerator dazu beitragen, getvoila noch mehr potenzielle Kunden zu erschließen.“

Das Halbfinale der 12. Staffel von „The Taste“ läuft am Mittwoch, 13. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn und das Finale am Mittwoch, 20. Dezember, um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Bild ProSiebenSat.1 Media SE

Quelle ProSiebenSat.1 Media SE