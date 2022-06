Shake It Up mit dem foodspring Shape Shake 2.0 Waldbeere & Joghurt!

Zusätzlich zu hochwertigen Inhaltsstoffen und einem umfassenden Makronährstoff-Profil bieten foodspring Produkte vor allem eines: herausragenden Geschmack. Das ist auch bei dem Shape Shake 2.0 in der brandneuen und limitierten Geschmacksrichtung Waldbeeren & Joghurt der Fall. Die Kombination aus fruchtiger Süße und cremigem Joghurt ergibt eine köstliche und nährstoffreiche Mahlzeit, die sich in wenigen Minuten zubereitet lässt.

Als erstklassiger Mahlzeitenersatz enthält der mit ausgewogenen Makronährstoffen und hochwertigem, NZMP-zertifiziertem* Molkenproteinisolat aus Weidehaltung versehene Shape Shake 2.0 alles, was Dein Körper braucht. Mit beeindruckenden 26 g Eiweiß pro Portion, einem unverzichtbaren Baustein einer gesunden Ernährung, hat der Shape Shake 2.0 außerdem einen niedrigen Kohlenhydrat- und Zuckergehalt.

Zusätzlich liefert der Shape Shake 2.0 essenzielle Aminosäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann, um den Muskelaufbau und die Muskelreparatur zu unterstützen. Der Zusatz von 24 Vitaminen und Mineralstoffen, sowie ein hoher Anteil an Ballaststoffen runden den glutenfreien Genuss ab. Eine einfache, aber gesunde und leckere Möglichkeit, ein Kaloriendefizit** zu erreichen und Dich gleichzeitig bei Deinem Training zu begleiten.

Fertig in nur 3 Schritten: Fülle einfach 350ml Wasser in Deinen Shaker, gib 60g Shape Shake 2.0 dazu, schüttle 20-30 Sekunden lang – et Voilà!!

Der Shape Shake 2.0 Waldbeeren & Joghurt kostet 29,99 € und ist ab sofort auf www.foodspring.de erhältlich.

* Das NZMP-Siegel (New Zealand Milk Products) garantiert eine nachhaltige Landwirtschaft und Milch von Kühen, die 350 Tage im Jahr frei grasen. Von dort beziehen wir unser einzigartiges Molkenprotein.



** Gewichtsabnahme mit Shape Shake 2.0: Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch jeweils einen Shape Shake 2.0 trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit unterstützt Sie dabei, das verringerte Gewicht zu halten.

Das Erzeugnis erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck und andere Lebensmittel müssen Teil der Ernährung sein. Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme ist zu achten. Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.

Über foodspring

foodspring ist die Marke für gesunde funktionale Lebensmittel aus Deutschland. Die Berliner sind mit einem internationalen Team aus über 250 Mitarbeitern und einer großen Entwicklungsabteilung das am stärksten wachsende Food-Startup Deutschlands. Das junge Unternehmen wurde 2013 gegründet und ist inzwischen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich aktiv.

Im Juni 2019 hat Mars, Incorporated eine Mehrheitsbeteiligung an foodspring erworben. Damit planen Mars Edge und das Berliner Start-Up ab sofort eine gemeinsame globale Plattform für zielgerichtete Ernährung und die Entwicklung personalisierter Ernährungsangebot.

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR