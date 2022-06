Ehrung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar würdigt die PM-International AG aus Speyer anlässlich ihres Erfolges beim Innovationswettbewerb TOP 100*.

Das Unternehmen gehört bereits zum 20. Mal zu den Top-Innovatoren und ist damit das erfolgreichste Unternehmen der TOP 100-Geschichte. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Wochenende in Frankfurt am Main für alle Mittelständler statt. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 29. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte PM-International in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovationserfolg“.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es (Auszug):

„Jedes Produkt muss Eigenschaften haben, die kein Wettbewerber in dieser Form anbietet – sei es besondere Wirksamkeit oder erhöhte Anwendungssicherheit. Diese Philosophie lebt PM-International. Der 20-malige Top-Innovator entwickelt und produziert Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte der Eigenmarke „FitLine“. Mehr als die Hälfte des Umsatzes erzielt er mit neuen oder verbesserten Artikeln. Die Innovationskraft des Unternehmens fußt auf seinem vorbildlichen Innovationsklima.

Mitarbeiter aller Hierarchiestufen haben überdurchschnittliche Freiräume und werden immer wieder ermuntert, Ideen und Vorschläge einzubringen. So hatte ein Mitarbeiter vorgeschlagen, für das Verpacken der Produkte auf Europaletten dünnere Plastikfolien zu verwenden. Nach etlichen Versuchen fand man das geeignete Material und benötigt nun 20 Prozent weniger Plastik. Wichtig sei es, so die Erfahrung von Vorstand Patrick Bacher, stetig Quellen für Innovationsimpulse anzuzapfen.“

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurch-schnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin und impulse den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.

* Ermittelt unter den am kostenpflichtigen Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen

Bild: Preisverleihung TOP 100: Ranga Yogeshwar (Mitte) mit PM-International CFO Gerd Niedernhuber und Bettina Niedernhuber KD Busch / compamedia

Quelle: PM-Inernational AG